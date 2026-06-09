Secuestraron a cuatro personas y quemaron su camioneta en Segovia, Antioquia

Un nuevo episodio de violencia mantiene en alerta a las comunidades del Nordeste antioqueño. Cuatro personas fueron retenidas por hombres armados en la madrugada de este martes en zona rural del municipio de Segovia.

Según la información preliminar, los hechos ocurrieron hacia las 5:00 a.m. en el sector conocido como El Diamante, corredor vial que comunica a Medellín con el corregimiento Mina Nueva. Allí, una camioneta de placas LCZ-241 que cubría esa ruta fue interceptada por varios hombres armados.

De acuerdo con las denuncias, los ocupantes del vehículo fueron obligados a descender. El conductor habría sido amarrado y retenido junto con otros tres pasajeros. Horas después, la camioneta fue encontrada completamente incinerada, mientras que el paradero de las cuatro personas sigue siendo desconocido.

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La primera alerta fue emitida por la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana), que aseguró que las víctimas se desplazaban desde Medellín hacia Mina Nueva cuando fueron interceptadas. La organización exigió a las autoridades nacionales, departamentales y municipales activar de manera urgente los mecanismos de búsqueda y protección para salvaguardar la vida de los retenidos.

Por su parte, la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) rechazó los hechos y advirtió que se trataría de una grave violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. La entidad también pidió la intervención de organismos nacionales e internacionales para verificar la situación y acompañar a las familias afectadas.

Tras conocerse la denuncia, las autoridades desplegaron un operativo en la zona para intentar ubicar a las personas desaparecidas. La Primera División del Ejército informó que tropas del Batallón de Infantería de Selva N.° 55 de la Décima Novena Brigada fueron enviadas a la vereda El Diamante con el doble propósito de proteger a la población civil y adelantar labores tácticas de búsqueda e inteligencia.

Según la institución, el ataque habría sido perpetrado por presuntos integrantes del Clan del Golfo, quienes habrían secuestrado a cuatro ciudadanos e incinerado el vehículo. El Ejército precisó que inició el planeamiento de una operación estratégica para establecer el lugar exacto de los hechos, reconstruir las posibles rutas de escape de los responsables y dar con el paradero de los retenidos. Las autoridades también buscan capturar o neutralizar a los responsables de este hecho.

El caso ocurre apenas días después de la masacre registrada en zona rural de Remedios, donde cuatro personas, dos esposos y dos trabajadores de la misma finca, fueron asesinados tras la incursión de hombres armados en dicha propiedad de la vereda Las Camelias. Las autoridades atribuyeron ese hecho a integrantes del Frente 4 de las disidencias de las Farc, estructura que hace parte del Bloque Magdalena Medio.

La situación también coincide con recientes operativos militares en la región. Precisamente, esta misma tarde el Ejército informó sobre la liberación de cuatro adultos y un menor de edad que, según la institución, permanecían retenidos por presuntos integrantes de la Estructura 4 en zona rural de Remedios.

Mientras avanzan las labores de búsqueda, familiares y habitantes del Nordeste antioqueño permanecen a la espera de información sobre la suerte de las personas desaparecidas. Las autoridades aún no han reportado hallazgos ni establecido oficialmente quiénes serían los responsables de este nuevo hecho de violencia.

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