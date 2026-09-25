Caen cinco policías que cobraban hasta $4 millones a “La Oficina” para proteger “plazas” de vicio

Nueve personas fueron capturadas en Medellín en medio de una investigación por una presunta red de corrupción que habría conectado a cinco uniformados de la Policía con cuatro integrantes de estructuras criminales alineadas con “La Oficina”, la organización criminal urbana que nació como oficina de cobro del capo Pablo Escobar y ahora controla gran parte de las actividades criminales de Medellín. De acuerdo con la investigación, los policías habrían utilizado sus cargos para omitir actividades de registro y control en las zonas donde estaban asignados y, de esta manera, facilitar el funcionamiento de estructuras dedicadas a actividades ilícitas, entre ellas la comercialización de estupefacientes. La investigación señala que los uniformados habrían recibido entre $3 y $4 millones mensuales de coordinadores de las estructuras criminales a cambio de favorecer sus operaciones. Las capturas dan pie a la sospecha popular de que algunos uniformados saben dónde están las “plazas”, o sitios de venta de drogas ilícitas, pero se hacen la vista gorda. Entérese: ¿Qué hacía el hombre relacionado con el Tren de Aragua en el exclusivo sector de Laureles, en Medellín?

¿Quiénes fueron capturados?

Entre los nueve capturados hay cinco policías y cuatro personas presuntamente vinculadas a estructuras criminales alineadas con “La Oficina”.

Alias Gordo

Uno de los principales señalados es alias Gordo, quien, según las autoridades, sería coordinador del grupo delincuencial organizado Cotranal, que opera en el noroccidente de Medellín y se dedica al microtráfico de estupefacientes y la extorsión. Alias Gordo tendría una trayectoria criminal cercana a 15 años al servicio de esa estructura. Por otro lado, los uniformados capturados serían patrulleros adscritos a las estaciones de Policía de Manrique, Bello y Doce de Octubre, además de otro funcionario adscrito a la Dirección de Educación Policial de la Policía Nacional. La investigación busca establecer cuál habría sido el alcance de las conexiones entre los policías y los integrantes de las estructuras criminales que operan en sus zonas de influencia.

Una investigación que tuvo agente encubierto

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, explicó que el operativo fue resultado de un proceso de investigación adelantado de manera articulada entre la Policía y la Fiscalía. Según el funcionario, la investigación contó incluso con la participación de un agente encubierto y se desarrolló después de varios allanamientos e intervenciones en sectores de la ciudad. “En este operativo, en el Doce de Octubre, el golpe fue por punta y punta. Ya veníamos haciendo varios allanamientos y varias intervenciones donde la misma comunidad nos lo venía pidiendo”, aseguró Villa Mejía. El secretario destacó que el operativo permitió afectar tanto a integrantes de las estructuras criminales como a los funcionarios que presuntamente les facilitaban sus actividades desde la institucionalidad.

Los delitos que investiga la Fiscalía

Los nueve capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para avanzar en su proceso de judicialización. De acuerdo con la investigación, los delitos relacionados con el caso son cohecho propio, cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir. La investigación continuará para determinar la totalidad de los vínculos, responsabilidades y posibles hechos relacionados con esta presunta red de corrupción. “La integridad policial no se negocia y quien pretenda utilizar el uniforme para favorecer al crimen tendrá que responder ante la justicia”, sentenció Villa Mejía. El secretario también aseguró que la estrategia contra las estructuras criminales no se limitará a sus integrantes y rentas ilegales, sino que buscará identificar a quienes desde la institucionalidad puedan estar facilitando sus operaciones. “No vamos a permitir que unos pocos manchen a toda una institución. Así como no toleramos a los bandidos, tampoco toleramos a los corruptos”, dijo. En otras noticias: Capturan a pareja de alias Pinocho en ofensiva contra las ACSN: autoridades refuerzan búsqueda del cabecilla El funcionario también hizo una precisión importante: recordó que la mayoría de los integrantes de la Policía son personas que cumplen con su trabajo y que estos casos corresponden a una minoría. “No vamos a permitir que apenas unos pocos, que más que funcionarios son criminales que se esconden tras un uniforme, quieran manchar el honor y la imagen de toda una institución de hombres y mujeres buenos”, afirmó. Las autoridades señalaron que continuarán con las labores de inteligencia y seguimiento para establecer si existen otros vínculos entre funcionarios públicos y estructuras criminales y seguir afectando las redes que permiten su operación en Medellín. Lea más: En El Poblado, de Medellín, cayó ‘extraditable’ del Clan del Golfo, ¿por qué lo buscaban? Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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