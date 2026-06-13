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Cayó en Medellín alias “Guaza”, presunto cabecilla de la banda delincuencial “La Campiña de Robledo”

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá capturó en Castilla al señalado de coordinar el grupo delincuencial. Era requerido por homicidio agravado y estaría vinculado a un asesinato ocurrido en Bello, según las autoridades.

  • Este es alias “Guaza”, capturado por la Policía Metropolitana por homicidio agravado. FOTO: Alcaldía de Medellín
    Este es alias “Guaza”, capturado por la Policía Metropolitana por homicidio agravado. FOTO: Alcaldía de Medellín
El Colombiano
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hace 1 hora
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La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá capturó a alias ‘Guaza’, señalado de ser el presunto coordinador del grupo delincuencial común “La Campiña de Robledo”. El hombre era requerido por las autoridades por el delito de homicidio agravado.

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La detención se produjo en la comuna 5, Castilla, en el barrio Alfonso López, durante un operativo de control y verificación de antecedentes adelantado por patrullas de vigilancia.

Según explicó el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, en el lugar se confirmó que el capturado tenía una orden judicial vigente, emitida por un juzgado especializado, por lo que fue detenido y dejado a disposición de las autoridades competentes.

De acuerdo con la investigación, alias ‘Guaza’ estaría vinculado al homicidio de Jesús Evelio Vergara, de 48 años, ocurrido en el sector de Nueva Jerusalén, en Bello, el 13 de febrero de 2025. Las autoridades indicaron que la víctima habría sido atacada con arma cortopunzante.

El secretario de Seguridad señaló que la Alcaldía de Medellín trabaja de manera articulada con la Policía Nacional para fortalecer la judicialización de estructuras delincuenciales.

“Hoy ambos señalados e implicados en este homicidio ya están en manos de la justicia y ese es el mensaje que estamos enviando aquí en Medellín: quien atente contra la vida de cualquier persona no va a tener tranquilidad”, afirmó.

Además de la captura de “Guaza”, la Policía arrestó a dos presuntos responsables de un intento de hurto en un banco ubicado en el barrio La América, luego de que el personal de la entidad financiera activara el botón de pánico

En X, el secretario contó que los implicados habrían intentado huir tras cometer el hecho y, durante el procedimiento policial, presuntamente dispararon contra los uniformados. Ante esta reacción, la Policía neutralizó el ataque y logró la captura de los dos hombres, quienes resultaron lesionados y fueron trasladados a un centro asistencial.

Durante el operativo también fue incautada un arma de fuego y se inmovilizó la motocicleta que, al parecer, habría sido utilizada para cometer el delito. Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía.

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