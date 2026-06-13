Cayó en Medellín alias “Guaza”, presunto cabecilla de la banda delincuencial “La Campiña de Robledo”

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá capturó a alias ‘Guaza’, señalado de ser el presunto coordinador del grupo delincuencial común “La Campiña de Robledo”. El hombre era requerido por las autoridades por el delito de homicidio agravado.

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La detención se produjo en la comuna 5, Castilla, en el barrio Alfonso López, durante un operativo de control y verificación de antecedentes adelantado por patrullas de vigilancia.

Según explicó el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, en el lugar se confirmó que el capturado tenía una orden judicial vigente, emitida por un juzgado especializado, por lo que fue detenido y dejado a disposición de las autoridades competentes.