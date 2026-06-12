Cerraron motel en Medellín señalado por la Fiscalía de permitir la explotación de niñas

La Fiscalía General de la Nación pidió iniciar un proceso de extinción de dominio sobre dos inmuebles ubicados en el Centro de Medellín que presuntamente estarían siendo utilizados para explotar sexualmente a menores de edad. Según narró el ente acusador, los dos lugares en cuestión son un motel ubicado en el Centro de Medellín y otro inmueble, que fueron objeto de unas medidas emitidas por la institución. Le puede interesar: Alias “El Cuervo” quedó en libertad tras captura por disturbios en la U. de Antioquia “Los dos bienes fueron afectados con medidas cautelares de embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión”, explicó Juan Felipe Cárdenas Restrepo, director especializado de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación.

En sus pesquisas, la entidad concluyó que en el motel salían y entraban constantemente niñas y adolescentes, quienes eran explotadas sexualmente por adultos. Además de presuntamente facilitar estas actividades de tipo sexual con menores de edad, la Fiscalía también sostuvo que en uno de esos dos recintos se almacenaban y se vendían drogas ilegales. Lea también: Golpe al crimen en Medellín: condenaron a 17 miembros de un combo en Aranjuez “Durante varios procedimientos realizados en el lugar las autoridades constataron el ingreso recurrente de niñas y adolescentes para ser sometidas a actividades relacionadas con el delito de estímulo a la prostitución. Asimismo, obtuvieron evidencia de que también funcionaría como centro de almacenamiento y venta de estupefacientes”, señaló la Fiscalía.