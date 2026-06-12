Cerraron motel en Medellín señalado por la Fiscalía de permitir la explotación de niñas

La Fiscalía General de la Nación pidió iniciar un proceso de extinción de dominio sobre dos inmuebles ubicados en el Centro de Medellín que presuntamente estarían siendo utilizados para explotar sexualmente a menores de edad.
Según narró el ente acusador, los dos lugares en cuestión son un motel ubicado en el Centro de Medellín y otro inmueble, que fueron objeto de unas medidas emitidas por la institución.
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“Los dos bienes fueron afectados con medidas cautelares de embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión”, explicó Juan Felipe Cárdenas Restrepo, director especializado de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación.