Capturan en EE. UU. a estadounidense vinculado a explotación sexual infantil en Medellín

Krisztian Kovacs, de 45 años, enfrentaría cargos en su país por llevar imágenes que lo comprometerían con abuso sexual infantil. FOTO TOMADA DE X

“Todo un depravado sexual. Lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo: Medellín no será refugio para depredadores sexuales ni para quienes vienen a buscar a nuestros niños, niñas y adolescentes” , dijo el alcalde Gutiérrez en su cuenta de X.

Kovacs fue aprendido por las autoridades en Fort Lauderdale (Florida), según indicó el mandatario local. Al revisarle dos teléfonos que llevaba consigo, en ellos había imágenes que resultaban grotescas por su contenido que abiertamente mostraría la utilización de menores de edad en actividades sexuales.

Así lo dio a conocer el alcalde Federico Gutiérrez , quien aportó algunos datos sobre el individuo, identificado como Krisztian Kovacs, quien reside en Delray Beach, una ciudad costera del sur de Florida (Estados Unidos), localizada en el condado de Palm Beach, entre Boca Ratón y West Palm Beach.

Un ciudadano estadounidense de 45 años fue capturado en su país bajo cargos de poseer material relacionado con imágenes de abuso sexual infantil y parte de esa actividad delictiva se habría realizado en Medellín.

El mandatario añadió que, con esta persona son ya 33 los extranjeros que caen en poder de organismos oficiales entre 2024 y 2026 por hechos relacionados con abuso o explotación sexual de menores, 18 en Medellín y 15 en otros países.

Justamente, uno de los últimos golpes contra ese tipo de delincuencia fue propinado a principios de mayo a una red de siete personas acusadas de explotar sexualmente a menores de edad en la capital antioqueña y producir pornografía infantil que era comercializada en EE. UU.

Esas aprehensiones se produjeron tras una investigación de la Policía Nacional de Colombia en colaboración con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por su sigla en inglés) a partir de hechos que habrían ocurrido entre junio de 2024 y agosto de 2025, principalmente en el corregimiento San Cristóbal, el barrio San Michel, el barrio Santa Lucía y el sector de Las Palmas.

Seis de los procesados contactaban a las víctimas dentro de su propio entorno familiar o vecinal, valiéndose de engaños para producir los videos que luego enviaban al exterior a través de aplicaciones de mensajería.

El séptimo capturado fue el mexicano Cein Quezada Ríos, también conocido como Carlos Hernández o El Mexicano, cuya detención se produjo cuando tramitaba su cédula de extranjería en el Centro Facilitador de Servicios Migratorios de Medellín.

Funcionarios de Migración Colombia detectaron una orden de captura vigente en su contra emitida por un juzgado de la ciudad por distintos delitos sexuales contra menores de edad.

También le sugerimos ver: El ‘Panini’ de los extranjeros que han sido expulsados de Medellín

Pero de acuerdo con la Fiscalía, este hombre operaba de manera distinta al resto de la red: frecuentaba sectores de la comuna 13, donde presuntamente “buscaba jóvenes vírgenes”. Abordaba directamente —o a través de terceros— a menores en las inmediaciones de colegios y les ofrecía entre 80.000 y un millón de pesos para que se desplazaran a su residencia, donde los sometía a vejámenes sexuales. Además, utilizaba a las propias víctimas para contactar a otras.

“Seguiremos trabajando con autoridades nacionales e internacionales para identificar, perseguir y judicializar a quienes pretendan convertir nuestra ciudad en escenario de estos delitos aberrantes”, apuntó Gutiérrez.