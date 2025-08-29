En exclusivo sector de Miami capturaron a odontólogo gringo señalado de explotar sexualmente de menores de edad en Medellín

Un nuevo golpe contra la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes lograron las autoridades en las últimas horas. Miembros de la Policía Nacional de Colombia, en articulación con la agencia HSI (siglas en inglés de Investigaciones de Seguridad Nacional), capturaron en Miami, Florida, en los Estados Unidos, a un hombre identificado como Ally Correa y señalado de cometer estos delitos en Medellín.
Le puede interesar: Los chats con los que reclutan menores de edad para redes de explotación sexual en Medellín: “Para atender ejecutivos y extranjeros”