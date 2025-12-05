x

Familiares de Jean-Claude Bossard lo despiden el mismo día en que cumpliría 30 años

Los familiares del barranquillero viajaron a Bogotá para darle el último adiós, en medio de un proceso que ha generado un profundo dolor. Conozca los detalles del doloroso homenaje, la versión de su padre y la situación judicial del menor señalado como el presunto asesino.

  • Jean-Claude Bossard es sepultado el mismo día en el que cumpliría 30 años. FOTOS: Capturas de video
El Colombiano
hace 15 horas
La manera en que murió Jean-Claude Bossard ha generado un amplio debate sobre la inseguridad que se vive en Bogotá. Este joven fue víctima de un atraco el martes, que terminó en un fatal desenlace tras oponer resistencia.

Hoy está bajo custodia de las autoridades un menor de 16 años, señalado de dispararle en medio del hurto que también dejó a otra persona muerta: el conductor de la moto en la que se movilizaba para cometer el delito.

Lea también: Menor de edad señalado de asesinar a Jean Claude Bossard había sido capturado en mayo y estaba en “libertad vigilada”

Jean era un barranquillero que se trasladó a la capital colombiana con el propósito de superarse en su vida laboral y profesional. De hecho, momentos antes de su muerte le había comentado a su familia que iba a dirigirse a la oficina con un compañero porque debían organizar unos documentos relacionados con seguros.

“(...) De ahí salió con el mismo compañero y almorzaron en un restaurante sobre la 19 (avenida). Después del almuerzo, cada uno tomó su camino. Jean-Claude se fue a pie para la casa, porque quedaba a dos cuadras. En ese momento fue cuando estos hombres lo abordaron. Él forcejea y uno de ellos le dispara”, manifestó donJean Claude Bossard Serpa a El Heraldo.

Sin embargo, el padre después fue informado de esta trágica noticia que hoy enluta no solo a su comunidad en Barranquilla, sino a todos los usuarios de redes sociales que seguían y eran enterados de las ocurrencias de Jean-Claude.

El cumpleaños de Jean-Claude Bossard

Este 5 de diciembre, Jean-Claude Bossard estaría cumpliendo 30 años, y es justamente en esta fecha cuando será sepultado tras un homenaje póstumo. Su primo Sacha Bossard —quien vive en Francia— se pronunció a través de TikTok para mostrar su desconsuelo por esta partida.

“Hablo con un dolor que no sé cómo explicar. El 2 de diciembre me arrancaron a mi primo, alguien con quien compartí algunos de los momentos más felices de mi vida”, declaró Sacha.

@sachabossard jean Claude Bossard a été assasiner pour un vol de téléphone à Bogota en Colombie ,c’était mon cousin mon partenaire de vie ,merci de lui rendre hommage #pourtoi #reel #colombie ♬ Hometown Glory - Adele

Por el momento no hay detalles sobre el lugar en el que se realizará el funeral del joven Jean-Claude Bossard, aunque se menciona que las exequias serán en Bogotá.

Siga leyendo: Así fue el último video que Jean-Claude Bossard grabó antes de ser asesinado durante atraco en Bogotá

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Quién era Jean-Claude Bossard?
Era un joven profesional de Barranquilla que se había mudado a Bogotá en busca de mejores oportunidades laborales. Tenía 30 años y fue asesinado el pasado martes tras resistirse a un atraco cerca de la Avenida 19, un hecho que conmocionó al país.
¿El menor señalado de asesinar a Bossard ya tenía antecedentes penales?
Sí. Según las autoridades, el menor de 16 años ya había sido capturado previamente por otros delitos en el mes de mayo. En el momento del asesinato, se encontraba en “libertad vigilada”, lo que ha generado críticas al sistema de justicia juvenil.
¿Qué dicen las autoridades sobre la inseguridad en Bogotá tras este caso?
El caso ha puesto en primer plano el debate sobre la inseguridad en la capital. La Policía ha reforzado la vigilancia, pero el asesinato de Jean-Claude, al igual que otros atracos violentos, subraya el riesgo de oponer resistencia a los delincuentes en la ciudad.
Utilidad para la vida