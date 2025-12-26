Estaban cebados: capturaron a ladrones que habían robado 20 veces en D1

En un operativo conjunto entre La Alcaldía de Medellín, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y una cadena de supermercados, logró la captura de los presuntos responsables de una seguidilla de atracos que venía afectando a esta empresa, con pérdidas superiores a $300 millones.
Estos hombres ingresaban a los establecimientos comerciales y simulaban comprar algún producto y al momento de pagar, al parecer, amenazaban con arma de fuego a los empleados y sacaban el dinero de la caja registradora. En otras ocasiones esperaban en motocicleta a las afueras de los locales mientras otras personas cometían el hurto.