¿La conoce? Yuko Yamaguchi, la diseñadora de Hello Kitty que se retira de la compañía

Para muchos es una gata, la empresa que la creó aclaró que era una niña británica estudiante de tercer grado, “amante de los pasteles de manzana y sin boca para proyectar emociones”. Fue creada por la compañía japonesa Sanrio en 1974, diseñado inicialmente por Yuko Shimizu.

En 1980 llegó a la empresa Yuko Yamaguchi, quien ha sido responsable desde ese momento del diseño de Kitty, y ha supervisado su ascenso hasta convertirse en un ícono del fenómeno cultural “kawaii”, que toma su nombre del adjetivo “bonito” en japonés.

Yamaguchi anunció su retiro tras más de cuatro décadas de controlar cada detalle de su característica apariencia.

Pero ahora Yamaguchi, que a menudo viste al estilo Kitty en público, “pasó el testigo a la siguiente generación”, informó el martes en su página web Sanrio, la empresa creadora del personaje.