¿La conoce? Yuko Yamaguchi, la diseñadora de Hello Kitty que se retira de la compañía

Aunque su nombre no es tan conocido, sí lo es el del personaje que creó hace más de 40 años. Les contamos quién es y por qué se retira de la empresa.

  • Yuko Yamaguchi se retira de Hello Kitty después de cuatro décadas. FOTO Getty
    Yuko Yamaguchi se retira de Hello Kitty después de cuatro décadas. FOTO Getty
Agencia AFP
hace 2 horas
bookmark

Para muchos es una gata, la empresa que la creó aclaró que era una niña británica estudiante de tercer grado, “amante de los pasteles de manzana y sin boca para proyectar emociones”. Fue creada por la compañía japonesa Sanrio en 1974, diseñado inicialmente por Yuko Shimizu.

En 1980 llegó a la empresa Yuko Yamaguchi, quien ha sido responsable desde ese momento del diseño de Kitty, y ha supervisado su ascenso hasta convertirse en un ícono del fenómeno cultural “kawaii”, que toma su nombre del adjetivo “bonito” en japonés.

Yamaguchi anunció su retiro tras más de cuatro décadas de controlar cada detalle de su característica apariencia.

Pero ahora Yamaguchi, que a menudo viste al estilo Kitty en público, “pasó el testigo a la siguiente generación”, informó el martes en su página web Sanrio, la empresa creadora del personaje.

La compañía dijo que la nueva diseñadora, identificada bajo el seudónimo de “Aya”, tomará el relevo a finales de 2026.

Yamaguchi “escuchó las opiniones de los fans, colaboró activamente con artistas y diseñadores de Japón y del extranjero y ha convertido a Hello Kitty en un personaje querido por todos”, aseguró Sanrio, al tiempo que le agradecía su trabajo.

Hello Kitty comenzó su andadura como ilustración en un monedero de vinilo.

Desde entonces, ha aparecido en decenas de miles de productos, desde bolsos hasta arroceras, y consiguió lucrativas colaboraciones con Adidas, Balenciaga y otras marcas de primer nivel.

El fenómeno no da señales de detenerse, con una película de Warner Bros en preparación y un nuevo parque temático de Hello Kitty que abrirá sus puertas el próximo año en la isla tropical china de Hainan.

A diferencia de otras exportaciones culturales japonesas, como Pokémon o Dragon Ball, hay muy poca narrativa en torno al personaje, cuyo nombre completo es Kitty White.

Tiene una hermana gemela, Mimmy, un novio llamado Dear Daniel y un gato mascota, según Sanrio. Le encanta la tarta de manzana de su madre y sueña con ser pianista o poeta.

