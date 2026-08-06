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¡Pilas! Los robos con escopolamina aumentaron un 89% en Medellín

Con más de 200 casos en comparación con el año pasado en el hurto a personas, las comunas 10, 11, 14 y 16 son las de más robos mediante esta modalidad.

  • Los efectos de la escopolamina empiezan con la visión borrosa por parte de la víctima. Las zonas donde más casos se reportan son en las que hay más establecimientos nocturnos. FOTO: EL COLOMBIANO
    Los efectos de la escopolamina empiezan con la visión borrosa por parte de la víctima. Las zonas donde más casos se reportan son en las que hay más establecimientos nocturnos. FOTO: EL COLOMBIANO
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

06 de agosto de 2026
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Los hurtos mediante el suministro de escopolamina en Medellín están disparados, de acuerdo con el registro de las autoridades. Este año se han registrado 200 casos más que el año pasado, situación que ya despertó las alertas para tomar medidas en sitios estratégicos donde se presentan estos hechos y más durante la Feria de las Flores.

De acuerdo con el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), este año se han registrado 428 denuncias de hurto a personas mediante el suministro de escopolamina en Medellín. El año pasado, a la misma fecha, se habían denunciado 227.

Esta modalidad es usada por criminales, principalmente, en establecimientos comerciales mediante el suministro de sustancias en las bebidas, aunque también se tienen conocimiento de otros métodos como el lanzamiento mediante pañuelos mientras una persona pide una dirección.

Las víctimas predilectas para cometer estos hurtos son los extranjeros, puesto que las zonas donde más se presentan son las más concurridas por la población turista, las comunas 11 (Laureles-Estadio) y la 14 (El Poblado).

Entérese: ¡Pilas! Falsos domiciliarios están robando con escopolamina en Medellín

En la primera se han registrado 106 casos de hurto mediante el suministro de sustancias, mientras que el año pasado se contabilizaban 42 casos. Para el caso de la segunda, este año se han denunciado 108 robos con esta sustancia, mientras que hace un año iban 57.

En cuanto al centro de Medellín, zona por la que transitan 2 millones de personas todos los días, se han presentado 80 robos mediante esta modalidad, mostrando un aumento más leve que en otros años. Para 2025, a la fecha, iban 66.

Pero las autoridades muestran su preocupación por otras partes de la ciudad donde se han presentado notorios incrementos en la cifra de denuncias de estos hurtos, principalmente en el nororiente de la ciudad y las comunas 5 (Castilla) y 16 (Belén).

Para hablar de esta última, este año se han denunciado 45 casos de robo a personas mediante el suministro de alguna droga. Lo más alarmante es que el año pasado la cantidad apenas llegaba a los nueve casos.

Le puede interesar: ¿Qué hacer para evitar hurtos con escopolamina?

En cuanto a la comuna 5 (Castilla), en el 2025 se habían reportado cuatro casos de hurto mediante esta modalidad, pero para el 2026 ya cantidad de denuncias llegó a las 15. La zona más crítica de denuncias es el corredor de la carrera 68.

En el nororiente de Medellín, el foco está en las comunas 3 (Manrique) y 4 (Aranjuez), las de mayor crecimiento comercial en los últimos años. En Manrique se pasó de seis denuncias el año pasado a 12 en el presente, mientras que en Aranjuez el brinco fue de ocho casos en 2025 a 20 un año después.

La escopolamina es una sustancia que anula la voluntad y los reflejos de la persona a quien se la suministran en un periodo de entre 15 y 30 minutos, dependiendo de la reacción en el cuerpo. Se puede dar vía oral en bebidas o alimentos, por vía respiratoria o inyectada. Los efectos, según la cantidad, pueden durar hasta 36 horas.

Los primeros síntomas para estar alerta del efecto de esta droga son somnolencia repentina, boca seca, visión borrosa, dilatación de las pupilas y pérdida de la memoria. En caso de empezar a sentir malestares, la principal recomendación es acudir a un médico y no aceptar atención de personas extrañas.

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Preguntas frecuentes

1. ¿Cuántos casos de hurto con escopolamina se han reportado en Medellín en 2026?
Según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), este año se han denunciado 428 casos de hurto mediante el suministro de escopolamina u otras sustancias en Medellín, lo que representa cerca de 200 casos más que en el mismo periodo de 2025, cuando se registraban 227.
2. ¿En qué zonas de Medellín ocurren más robos con escopolamina?
Las comunas con mayor número de denuncias son El Poblado (14), con 108 casos, y Laureles-Estadio (11), con 106. También se reportan cifras importantes en el centro de Medellín, donde este año se han denunciado 80 casos.
3 . ¿Quiénes son las principales víctimas de los hurtos con escopolamina en Medellín?
De acuerdo con las autoridades, los extranjeros son uno de los grupos más afectados, ya que muchos de estos robos ocurren en sectores con alta afluencia de turistas, como El Poblado y Laureles.
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