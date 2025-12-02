Manuela Mejía, la médica paisa que quiere tratar cuerpo, mente y espíritu

Aunque todavía no sea común, desde hace varias décadas hay profesionales de la salud que le vienen apostando a hacer de la medicina una cuestión que vaya más allá de curar la enfermedad. Ir más allá de la sanación es lo que justamente ha querido la médica Manuela Mejía, quien este martes presentó en Medellín un modelo que viene construyendo desde hace casi dos décadas llamado medicina pentadimensional.
Lea: “Yo nunca me fui, dejé aquí el corazón”: Jorge Carvajal, el guía de la gran meditación del MED
Este es el resultado de 14 años de práctica clínica y más de 15.000 pacientes, investigación y estudio que ha llevado a la médica paisa por diferentes países. Mejía, médica del CES, ha estudiado medicina tradicional china en el Pacific College of Oriental Medicine en Estados Unidos, medicina reguladora en Alemania y también medicina sintergética con el doctor paisa Jorge Carvajal, creador de ese enfoque.
En palabras de Mejía, el objetivo de la medicina pentadimensional es atender al ser humano en toda su totalidad, teniendo en cuenta que los individuos no son solo un cuerpo, sino que están compuestos por cinco cuerpos o dimensiones: físico, emocional, mental, espiritual y energético. Para esto, el modelo integra con bases científicas la medicina convencional y prácticas complementarias como la medicina oriental, la homeopática y la funcional, entre otras.
EL COLOMBIANO conversó con la médica para conocer el origen y la importancia de estos enfoques para el bienestar.