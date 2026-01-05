Joven de 18 años que apuñaló a su hermano en Medellín la semana pasada fue enviado a la cárcel

El pasado 30 de noviembre, en el barrio Prado, en el centro de Medellín, Isaac González Henao, de 18 años, entró a su casa y empezó a discutir con su hermano. La pelea subió de intensidad y siguió afuera de la casa, donde ya estaban a los golpes. En medio de eso, Isaac sacó un arma blanca y apuñaló en el pecho a su hermano, según el reporte de la Policía. Por fortuna, la víctima no murió pero sí quedó gravemente herida, tanto que recibió una incapacidad inicial de 40 días para recuperarse. Puede leer: Mujer mató a hombre que intentó forzarla a bailar en Medellín; esto se sabe del caso Por esto, Isaac Gonzáles fue imputado por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa, el cual no aceptó. Sin embargo, deberá continuar su defensa legal desde la cárcel, pues fue enviado a un centro penitenciario por un juez. Lamentablemente, los problemas de convivencia, especialmente entre familiares, se ha vuelto una grave epidemia en la ciudad que ya deja incluso más víctimas mortales que las disputas entre bandas criminales.

De acuerdo con el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), los homicidios por intolerancia se incrementaron en 25 casos, lo que equivale a un 30%, teniendo en cuenta que en 2024 ocurrieron 83 casos. El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, expresó que “esto ocurre por la falta de cultura y el irrespeto por la vida, todo porque entre familiares y vecinos no son capaces de resolver los problemas de manera respetuosa y eso nos preocupa”. Este aumento en las muertes por problemas de convivencia contrasta en una reducción de los homicidios asociados a bandas criminales. En 2025, por primera vez desde 1975, hace medio siglo, en la ciudad primaron los homicidios por discusiones, contrario al común denominador de la violencia en la ciudad. Para el año pasado se contaron 96 asesinatos por situaciones que vinculan a las estructuras criminales de la ciudad, mientras que el año anterior se registraron 82 casos. La brecha entre los homicidios por bandas criminales y por intolerancia se ha venido reduciendo con el paso de los años, de acuerdo con los reportes judiciales. Por ejemplo, en 2017, en Medellín hubo 337 asesinatos por bandas criminales, mientras que la intolerancia dejó 87 víctimas (250 casos de diferencia). Un año más tarde, la diferencia se sostuvo, ya que fueron 357 casos por bandas y 100 por peleas (257 casos más de asesinatos por bandas). Le puede interesar: Tres homicidios cada dos horas: 2025 se convirtió en el año con más crímenes durante el gobierno Petro Pero luego de la pandemia del covid-19 (2020-2022), las diferencias entre ambas modalidades de asesinato comenzaron a reducirse, principalmente por el incremento de la intolerancia. En 2021, cuando el mundo se estaba comenzando a normalizar, hubo 138 asesinatos por bandas criminales y 68 por convivencia (70 casos), mientras que para 2022 ya la diferencia era de 50 homicidios más por bandas (119 contra 69).