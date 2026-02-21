“Las estructuras criminales merecen guarapazos de Fuerza Pública, no tarimazos”: Fico tras reunión con Ministro de Defensa

Este sábado 21 de febrero en Medellín se llevó a cabo una reunión estratégica de seguridad, con autoridades locales y nacionales, en la cual la Alcaldía pidió más respaldo del Gobierno Nacional en la lucha contra el crimen.

En la cita participaron el ministro de Defensa, Pedro Sánchez; el alcalde Federico Gutiérrez; el comandante de la Policía Metropolitana, general Henry Bello; el secretario de Seguridad de Antioquia Luis Eduardo Martínez, y otros representantes de carácter nacional y regional para evaluar cómo ha sido el avance del orden público y qué materias hay aún pendientes por reforzar.

Uno de las conclusiones principales tras el encuentro, es que en la capital antioqueña durante este 2026 hay una disminución en delitos de alto impacto: en extorsión (-63 %), en hurto a residencias (-61 %), hurto de motocicletas (-59 %), hurto a establecimientos comerciales (-55 %), lesiones personales (-32 %) y violencia intrafamiliar (-13 %).

Si bien hay datos alentadores que evidencian el trabajo y la intervención de la Fuerza Pública en Medellín, el máximo mandatario local enfatizó en la importancia de combatir el crimen de frente, sin escrúpulos y con determinación, pues es la única forma de erradicarlo y la manera adecuada de enfrentar a los delincuentes.

“Las estructuras criminales no merecen tarimazos, merecen guarapazos de parte de la Fuerza Pública. Aquí tenemos una Fuerza Pública activa que da golpes contundentes contra la criminalidad. Mi respaldo como alcalde es absoluto para nuestros héroes, nuestra Policía y nuestras Fuerzas Militares”, dijo el alcalde Gutiérrez.