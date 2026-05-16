Mandaron a la cárcel a Sebastián por el crimen de su novia Juliana, en Medellín

Las autoridades investigan fallas que podrían afectar recursos públicos y el acceso de miles de estudiantes a docentes.

MinEducación detecta más de 1.200 presuntas irregularidades en procesos docentes de Antioquia y Medellín

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Con trapos y una manguera comunidad intentó apagar incendio en la Comuna 13, de Medellín

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Encanaron al presunto asesino de Víctor, apuñalado en una riña en Manrique, Medellín

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Nueve presuntos integrantes del Clan del Golfo y El Mesa fueron capturados en Rionegro, Antioquia, señalados por homicidios y disputas criminales en el Oriente antioqueño.

Capturan a 9 presuntos integrantes del Clan del Golfo y El Mesa, en Rionegro

Capturan a 9 presuntos integrantes del Clan del Golfo y El Mesa, en Rionegro

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Colombia

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