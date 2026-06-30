El lío jurídico que tiene al borde del desalojo a 26 locales en los bajos de La Aguacatala, en Medellín

La plazoleta de La Aguacatala ha sido por más de dos décadas ejemplo de vida alrededor de un complejo vial, a diferencia de otras infraestructuras de su estilo, como los puentes del Centro o el puente de Guayabal —solo por mencionar dos casos— que se convirtieron en invasiones de habitantes de calle y nidos de ladrones.
Más o menos de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. los transeúntes ven negocios abiertos como panaderías y restaurantes e incluso existe un lavadero de carros que opera las 24 horas; igualmente existen almacenes de lujos para carros, talleres automotrices, expendios de licor, una academia de baile y hasta una venta de perfumes.
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Pero en este momento el también llamado intercambio vial Miguel Zapata Restrepo es centro de un pleito entre el Distrito, que busca recuperar el dominio de este espacio, y un particular, José Herlindo Giraldo, que lleva 23 años usufructuando los locales. En medio de ese litigio están los comerciantes que dicen haber actuado como “terceros afectados de buena fe”.