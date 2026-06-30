20 fincas silleteras de Medellín fueron certificadas en gestión del riesgo

La Alcaldía de Medellín, por medio del Dagrd y en coordinación con la Corporación de Silleteros de Santa Elena, certificó a 20 fincas silleteras del corregimiento tras culminar un proceso de formación enfocado en fortalecer la seguridad de estos espacios, que cada año reciben a miles de visitantes.

Durante la capacitación, más de 20 silleteros participaron en jornadas sobre primeros auxilios, gestión del riesgo de desastres, seguridad humana, atención de emergencias, manejo de público y control de aglomeraciones, con el objetivo de prepararlos para actuar de manera adecuada ante cualquier eventualidad, especialmente durante la Feria de las Flores, cuando aumenta considerablemente el flujo de turistas hacia las fincas.

Lea más: Feria de las Flores 2026: ya está abierta la convocatoria para elegir al rey infantil de la trova

Al finalizar el proceso, los participantes recibieron el Certificado en Gestión del Riesgo y Comunidad, otorgado por el Dagrd, documento que acredita los conocimientos adquiridos y respalda que estos espacios cuentan con herramientas para prevenir, identificar y responder ante situaciones de emergencia.

Según la Administración Distrital, esta estrategia hace parte de los preparativos para la Feria de las Flores y se suma al trabajo que lidera el Dagrd dentro del Comité Operativo del evento, donde se coordinan las acciones de prevención, atención de emergencias y logística para garantizar el desarrollo seguro de una de las celebraciones más importantes de Medellín.