Peajes de Autopistas del Café bajan a $700 para miles de usuarios: estas son las condiciones

El Gobierno Nacional oficializó la implementación de tarifas diferenciales en cinco peajes de la concesión Autopistas del Café, una medida que comenzará a regir a partir de este miércoles 1 de julio y que beneficiará a miles de habitantes y usuarios frecuentes del Eje Cafetero. La decisión quedó formalizada mediante la resolución firmada por el Ministerio de Transporte, en cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno con las comunidades, gremios, transportadores y autoridades regionales que participaron en las mesas de diálogo realizadas durante los últimos meses. Con la entrada en vigencia de esta medida, los vehículos de categorías I y II que cumplan con los requisitos establecidos podrán pagar una tarifa preferencial de apenas $700 en cinco estaciones de peaje de Autopistas del Café, frente a la tarifa actual de $17.800, lo que representa una reducción de $17.100 por trayecto. Le puede interesar: MinTransporte propone cambios para los taxis: eliminaría requisito para viajar entre municipios

¿Cuáles son los peajes de Autopistas del Café que tendrán tarifa diferencial?

La resolución aplica para los peajes de Tarapacá I, Tarapacá II, San Bernardo del Viento, Circasia y Pavas. Estas estaciones hacen parte del corredor vial concesionado de Autopistas del Café, uno de los más importantes para la conectividad, movilidad y competitividad económica del Eje Cafetero y el occidente del país. Según explicó el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Óscar Torres, la implementación de esta medida permitirá beneficiar a más de 9.000 usuarios frecuentes que transitan diariamente por estos corredores. “Más de 9.000 usuarios se beneficiarán con esta medida en los cinco peajes”, afirmó el directivo. Lea más: Procuraduría se metió en el pleito de los peajes del Eje Cafetero; MinTransporte responde: “no hay terminación anticipada”

¿Quiénes podrán acceder a la tarifa diferencial de $700?