Cintillo de indicadores económicos Colombia

Cargando...
menu
close

Peajes de Autopistas del Café bajan a $700 para miles de usuarios: estas son las condiciones

La medida beneficiará a más de 9.000 usuarios frecuentes del Eje Cafetero y representa una reducción de hasta $17.100 en algunos de los peajes más transitados del corredor vial.

  • El Gobierno Nacional implementó tarifas diferenciales en cinco peajes de Autopistas del Café, beneficiando a más de 9.000 usuarios frecuentes del Eje Cafetero. FOTO CORTESÍA
    El Gobierno Nacional implementó tarifas diferenciales en cinco peajes de Autopistas del Café, beneficiando a más de 9.000 usuarios frecuentes del Eje Cafetero. FOTO CORTESÍA
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 2 horas
bookmark

El Gobierno Nacional oficializó la implementación de tarifas diferenciales en cinco peajes de la concesión Autopistas del Café, una medida que comenzará a regir a partir de este miércoles 1 de julio y que beneficiará a miles de habitantes y usuarios frecuentes del Eje Cafetero.

La decisión quedó formalizada mediante la resolución firmada por el Ministerio de Transporte, en cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno con las comunidades, gremios, transportadores y autoridades regionales que participaron en las mesas de diálogo realizadas durante los últimos meses.

Con la entrada en vigencia de esta medida, los vehículos de categorías I y II que cumplan con los requisitos establecidos podrán pagar una tarifa preferencial de apenas $700 en cinco estaciones de peaje de Autopistas del Café, frente a la tarifa actual de $17.800, lo que representa una reducción de $17.100 por trayecto.

Le puede interesar: MinTransporte propone cambios para los taxis: eliminaría requisito para viajar entre municipios

¿Cuáles son los peajes de Autopistas del Café que tendrán tarifa diferencial?

La resolución aplica para los peajes de Tarapacá I, Tarapacá II, San Bernardo del Viento, Circasia y Pavas.

Estas estaciones hacen parte del corredor vial concesionado de Autopistas del Café, uno de los más importantes para la conectividad, movilidad y competitividad económica del Eje Cafetero y el occidente del país.

Según explicó el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Óscar Torres, la implementación de esta medida permitirá beneficiar a más de 9.000 usuarios frecuentes que transitan diariamente por estos corredores.

“Más de 9.000 usuarios se beneficiarán con esta medida en los cinco peajes”, afirmó el directivo.

Lea más: Procuraduría se metió en el pleito de los peajes del Eje Cafetero; MinTransporte responde: “no hay terminación anticipada”

¿Quiénes podrán acceder a la tarifa diferencial de $700?

De acuerdo con el Ministerio de Transporte, el beneficio está dirigido principalmente a las comunidades ubicadas en el área de influencia de las estaciones de peaje y cobijará a residentes de municipios como: Manizales

Chinchiná, Palestina, Villamaría, Santa Rosa de Cabal y Circasia.

Para acceder a la tarifa diferencial, los ciudadanos deberán realizar un proceso de acreditación ante las alcaldías correspondientes, donde deberán certificar su lugar de residencia y registrar el vehículo que será beneficiado con el descuento.

Las autoridades precisaron que el objetivo es garantizar que el subsidio llegue efectivamente a los habitantes que utilizan estos corredores de manera recurrente para actividades laborales, comerciales, educativas y de movilidad cotidiana.

Gobierno asegura que la medida responde a acuerdos con el Eje Cafetero

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que la expedición de la resolución representa el cumplimiento de los compromisos adquiridos con las comunidades del Eje Cafetero y destacó el proceso de concertación que permitió construir la medida.

Conozca también: Transporte aéreo en Colombia crece 7,7% y moviliza 19,6 millones de pasajeros

Esta resolución es el resultado de escuchar a las comunidades, a los transportadores, a los gremios, al sector turístico y a todos los actores que participaron de este proceso. Construimos una medida con respaldo técnico, financiero y jurídico, pero, sobre todo, con la voz de la región como principal insumo para tomar esta decisión”, señaló la ministra.

El Ministerio de Transporte explicó que la resolución fue producto del trabajo conjunto entre los equipos técnicos, jurídicos y financieros de la cartera y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), entidades que analizaron las observaciones presentadas durante el proceso de participación ciudadana.

La implementación de las tarifas diferenciales en Autopistas del Café representa uno de los principales acuerdos alcanzados entre el Gobierno Nacional y las comunidades del Eje Cafetero, una región donde el costo de los peajes ha sido históricamente uno de los temas más sensibles para transportadores, trabajadores y habitantes.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos