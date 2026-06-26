¿Qué revela de la viralidad el caso Cristina Hurtado- Lumumba Vea?

“Este tipo hincha del Congo está muy raro! Dicen que está estático en la misma posición desde que empezó el juego y que no se ha retirado de ahí durante todo el partido! Nos hace pensar muy mal! No me gusta! Tendrá algo que ver con el arquero? Será que por eso no entra el balón de Colombia?”, escribió, tal cual, la modelo y presentadora de televisión Cristina Hurtado en su cuenta de X. Se refería al mediático personaje de Lumumba Vea, un hincha de la selección de la República Democrática de Congo.

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De inmediato, los internautas le dijeron que el hombre (de nombre civil Michel Nkuka Mboladinga) apoya a su equipo fingiendo ser una estatua de Patrice Lumumba. De hecho, el curioso performance ha despertado la curiosidad de la prensa internacional y de los televidentes. Tal ha sido el grado de fascinación que Lumumba ha sido el personaje de las gradas de este mundial, en lugar de las modelos y las mujeres guapas, algo que ocurrió en las anteriores competencias mundialistas.

Lumumba Vea adoptó su aspecto y su pose hierática de Patrice Lumumba. Para hacernos una idea de la importancia de este personaje histórico, podríamos decir que se trata del Simón Bolívar del Congo. Esto lo supo Hurtado por la cantidad de comentarios que recibió de los internautas, que se encargaron de cuestionar su “ignorancia”. Y, como las interacciones de las redes sociales son diálogos de sordos, la modelo respondió que “la mayoría de colombianos, que éramos los directamente involucrados en el partido de anoche, no teníamos ni idea de quién era”.