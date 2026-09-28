Arrancó el Climate Week: expertos mundiales discuten en Medellín soluciones frente al cambio climático

Con la asistencia de más de 13.200 personas de 30 países comenzó este lunes en Medellín el Climate Week 2026, una plataforma global que conecta actores, ideas y soluciones para acelerar la acción climática. El encuentro, que por primera vez llega a la ciudad colombiana y a América Latina, conectará durante los próximos días a gobiernos, organismos internacionales, empresas, academia, organizaciones sociales y ciudadanía alrededor de soluciones frente al cambio climático y la protección de la biodiversidad. Entre las temáticas que se abordarán en sedes como el Jardín Botánico están las estrategias para proteger ecosistemas, gestionar el agua y restaurar territorios, soluciones de energías limpias y sistemas más eficientes, los nuevos modelos para reducir residuos y aprovechar mejor los recursos, los mecanismos para reducir emisiones e impulsar la descarbonización y la movilización de inversión y recursos en estos propósitos.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, instaló el evento que reúne a otros mandatario, ministros, diplomáticos, representantes de alto nivel de organismos multilaterales, bancas de desarrollo y líderes del mundo. Foto: Cortesía

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, instaló el evento que reúne a otros mandatarios, ministros, diplomáticos, representantes de alto nivel de organismos multilaterales, bancas de desarrollo y líderes del mundo. “Yo he visto la importancia que el Climate Week tiene en otros países, y cuando lo logramos traer para acá es por el compromiso de las entidades, pero también de los gobiernos, para tomar acciones frente al cambio climático. Ver a Medellín hoy como sede, realmente sí nos da mucho orgullo y el reto es grande”, afirmó. Algunos de los invitados son los alcaldes de Cali, Alejandro Eder; Valledupar, Ernesto Orozco; y Bucaramanga, Cristian Portilla; también, la alcaldesa de Miami, Eileen Higgins; la embajadora británica en Colombia, Louise de Sousa; el secretario ejecutivo de ICLEI para América del Sur, Rodrigo Perpetuo, y representantes de organismos internacionales. Durante este espacio Medellín presentará sus iniciativas y acciones, que como los corredores verdes y azules, hacen frente al cambio climático.

Gutiérrez mencionó casos ejemplares en su ciudad como la sustitución de pisos duros por blandos en zonas urbanas y corredores principales, la siembra de árboles y especies menores, la disminución de temperatura entre 2 y 4 grados centígrados en esas zonas, y los sistemas urbanos de drenaje sostenible, que funcionan como esponja para que el agua no llegue directamente a los ríos y quebradas para evitar inundaciones. “Compartir las experiencias nos va a servir para para aprender de otros. Hay muchos que se dedican a hablar de defensa del medio ambiente y no hacen nada. Otros hablamos poquito y hacemos mucho, esa es la gran diferencia de lo que estamos haciendo en Medellín”, afirmó el mandatario local. Algunas de las voces representativas del evento son las de Diego Mesa Puyo, director del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF); Lyana Latorre, vicepresidenta para América Latina y el Caribe de la Fundación Rockefeller; Michael Koh, director del Centro para Ciudades Habitables de Singapur; Manuel Pulgar-Vidal, líder global de Clima y Energía de WWF; María José Torres Macho, coordinadora de Naciones Unidas en Colombia; Hernando García, director general del Instituto Humboldt; y Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de la CAF. El alcalde Gutiérrez, además, participará en el conversatorio sobre gestión local por la acción climática y la biodiversidad, el Encuentro de Alcaldes por la Acción Climática y espacios de alto nivel relacionados con las soluciones basadas en la naturaleza y la cooperación. La programación de los más de 240 eventos está disponible en: https://www.climateweekmedellin.com/agenda. Bloque de preguntas y respuestas:

¿Dónde se realiza el Climate Week 2026 en Medellín? La sede principal del encuentro global es el Jardín Botánico de Medellín, donde se desarrollan más de 240 actividades académicas y empresariales. ¿Qué proyectos ambientales presentará Medellín en el evento? La administración municipal destaca sus corredores verdes, la sustitución de pavimentos duros por zonas blandas y los sistemas urbanos de drenaje sostenible. ¿Cómo consultar la programación oficial del Climate Week 2026? Toda la agenda del evento está disponible de forma pública en el sitio oficial del encuentro: [www.climateweekmedellin.com/agenda](https://www.climateweekmedellin.com/agenda)