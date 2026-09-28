El drama de la familia de Idel José Torres: las disidencias se llevaron su cuerpo tras asesinarlo

La familia del soldado Idel José Torres Herrera pide ayuda para recuperar su cuerpo, en poder de las disidencias de las Farc. Lo mataron este 27 de septiembre en El Tambo, Cauca, a solo doce días de que su esposa diera a luz. “Yo quiero ir a conocer a mi bebé”, fue de las últimas cosas que Idel José le dijo a su esposa, Julieth Amaya. Defensoría del Pueblo, Cruz Roja, la Iglesia y otros organismos están moviéndose para poder devolver el cuerpo de Idel José a sus seres queridos. “Ellos (el Ejército) se han comunicado conmigo y yo también los he estado llamando, porque nada más me llamaron una sola vez. Me tocó estar llamando constantemente, que por qué se han demorado, que me digan la verdad, que no me echen mentiras”, dijo Julieth a Noticias Caracol desde Valledupar. Y agregó que no le habían informado que las disidencias de las Farc se habían llevado el cuerpo de su esposo. “Ellos a mí no me habían dicho que la guerrilla tenía el cuerpo de mi esposo”. Le puede interesar: Ministerio de Defensa aclara identidad de joven abatido en operativo contra Los Pachenca

El conmovedor relato de su esposa y el llamado de su padre a los captores

Idel José no pudo conocer a su hija en persona, pues se reitera que no lleva en el mundo ni siquiera dos semanas. De las últimas cosas que le dijo a Julieth fue que no iba a poder ir porque donde estaba “entra el helicóptero cada 15 días (...) de aquí a eso es octubre y yo salgo de permiso en diciembre, cuídame a mi pelaíta y yo voy hasta allá”. También le decía “yo voy a estar haciéndole videollamadas, quiero ir a conocer a mi bebé en diciembre, la voy a llevar al parque, a pasear con ella, espera que yo vaya”. Contó que, más allá de la vida militar, Idel José “era una persona excelente” que “no era problemático, no se metía con nadie, me ayudaba en todo, un buen esposo”. Del nacimiento de su hija, Julieth contó que “él siempre quiso tener su princesa. Me decía ‘gorda, yo quiero tener mi princesa, la luz de mis ojos’, estaba feliz”.

Por su parte, su padre, Idelfonso Torres, dijo que “quedaron de avisar” y que “dijeron que había que esperar, que tuviera más calma”. Con respecto a cómo les contaron lo que pasó con Idel José, “en la mañana temprano dijeron que había habido un enfrentamiento, que el único afectado había sido él, entonces que no lo habían recogido todavía de la montaña”. Incluso, Idelfonso hizo un llamado a las disidencias de las Farc para que devuelvan el cuerpo. “Pedirle a los que lo tengan que por favor nos devuelvan el cuerpo de nuestro hijo. Estamos muy angustiosos aquí toda la familia”. Contó que este sábado 26 de septiembre, hacia las 11 de la mañana, fue la última vez que habló con su hijo. Que, precisamente, hablaron dos veces ese día. “Yo había cumplido años ese día, me estaba felicitando. Estaba contento todavía. Me felicitó”. Le puede interesar: Tres soldados fueron asesinados en ataque con explosivos en el Meta; señalan a disidencias de ‘Calarcá’

Pronunciamiento oficial del Ejército sobre la retención del cadáver en El Tambo

El Ejército emitió un pronunciamiento de la situación. “Condenamos y rechazamos categóricamente el asesinato de nuestro soldado profesional Idel José Torres Herrera, ocurrido durante combates entre tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4, de la Tercera División e integrantes de la estructura Carlos Patiño, en zona rural de El Tambo, Cauca”, escribió la institución.

A renglón seguido, explicaron lo ocurrido con su cuerpo. “Tras la muerte de nuestro soldado, su cuerpo fue sustraído del lugar de los hechos y, hasta el momento, no ha sido recuperado ni entregado a su familia”.

Finalmente, dijeron que la situación “agrava el dolor de sus seres queridos y vulnera el derecho de nuestro héroe a recibir una despedida digna e infringe el Derecho Internacional Humanitario. Además, dificulta la realización de los actos urgentes y la recolección de elementos materiales probatorios por parte de la Fiscalía”.

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