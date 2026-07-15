Presidente del Concejo denunció presunto plan de miembros de la mesa de paz para volarse de la cárcel de Itagüí antes del 7 de agosto

Si no hay mesa de paz, tampoco hay cabecillas presos. Al menos esa sería la premisa de varios de los integrantes de la mesa de paz urbana del Valle de Aburrá, quienes estarían planeando una fuga masiva de la cárcel La Paz, de Itagüí, ante la pérdida de garantías con la finalización de los diálogos con el Gobierno Nacional con la llegada al poder de Abelardo de la Espriella.
Así lo denunció el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, quien aseguró que recibió una comunicación en la que se le entregaban detalles de un supuesto gran operativo en el que algunos de los cabecillas de esta mesa de negociación estaban organizando su escapatoria del centro de reclusión.