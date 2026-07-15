Hora, posibles nóminas y dónde ver Argentina-Inglaterra: se define el segundo finalista del Mundial de Norteamérica

El duelo entre Inglaterra y Argentina para definir el segundo finalista de la Copa del Mundo es uno de los más picantes en la historia del fútbol y las rivalidades que se han heredado de generación a generación.

Pocos enfrentamientos de selecciones cargan con tantas polémicas y morbo como el de argentinos e ingleses, cuya rivalidad se ha condimentado dentro y fuera de la cancha.

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En Colombia, el partido se podrá ver, desde las 2:00 de la tarde, a través de las señales de Caracol, RCN y Win Sport, como también en las aplicaciones de Caracol y RCN, las señales HD2 de ambos canales y www.golcaracol.com.co, además de la señal de Directv con DGO y DAZN.

El duelo entre Inglaterra y Argentina tiene como condimentos la Guerra de las Malvinas o la Mano de D10S de Diego Maradona, que eliminó a los Tres Leones en cuartos de final del Mundial de 1986; son tal vez los mayores ápices de un antagonismo listo para escribir un nuevo capítulo.

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En las cinco ocasiones anteriores que se enfrentaron en la mayor pasarela del fútbol -en fases de grupo, octavos y cuartos- no había tanto en juego. Los europeos festejaron en tres ocasiones y los sudamericanos en dos.

Pero esta vez, en el Mercedes-Benz Stadium, un deslumbrante recinto con capacidad para 68.239 espectadores, está en juego que Argentina dispute su segunda final consecutiva o que Inglaterra clasifique a su primera final en seis décadas.

Ambos bandos han llamado a la calma frente a un encuentro que se disputará para conocer el rival de España, que derrotó a Francia 2-0, por ello, el técnico Lionel Scaloni mencionó que, “el mensaje es que es un partido de fútbol. No busquemos otra cosa”, tras eliminar en el alargue a Suiza (3-1).