Presidente de la JEP pide reunirse con De la Espriella para diálogo “constructivo” sobre el Acuerdo de Paz

El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el magistrado Alejandro Ramelli, extendió una invitación formal al presidente electo, Abelardo de la Espriella, para entablar un diálogo institucional y directo sobre el funcionamiento de la justicia transicional en Colombia.

Este llamado surge en un contexto de fuertes tensiones, tras las críticas de De la Espriella hacia la JEP, a la que ha calificado como un “disfraz” para la impunidad, y sus advertencias sobre un posible desmonte del sistema tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016.

A través de declaraciones a los medios, el magistrado Ramelli enfatizó la disposición del tribunal para reunirse con el equipo que designe el nuevo Gobierno, subrayando que el acercamiento debe darse bajo el respeto mutuo.

“Nosotros estamos prestos a hacer una reunión con el nuevo gobierno, con el equipo que el señor presidente electo designe. Y creo que esa es la lógica de la jurisdicción: un diálogo constructivo, respetuoso, dentro del marco de nuestras competencias y la autonomía judicial”, expresó el magistrado que preside la JEP.

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Para Ramelli es fundamental establecer un canal de comunicación único para definir la “hoja de ruta” de la implementación del Acuerdo de Paz durante los próximos cuatro años. También recordó que ese tribunal cuenta con un “blindaje nacional e internacional”, respaldado por organismos como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional, esto aludiendo a las propuestas de eliminar esa jurisdicción.