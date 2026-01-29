Condenaron a un joven que mató a un hombre en Medellín por robarle la bicicleta

En ese momento apareció Soto Aular quien sin mediar palabra lo apuñaló varias veces antes de robarle la bicicleta y huir hacia el Centro. Óscar alcanzó a correr desesperado buscando ayuda, pero se desplomó metros más adelante. Las personas que a esa hora también comenzaban sus labores en el sector conocido por su agitada vida comercial auxiliaron al hombre de 43 años, pero por la gravedad de las heridas murió minutos después de ingresar al centro asistencial.

Poco más de tres meses tardó la justicia para condenar a Edwin Alfonso Soto Aular , quien no tuvo reparos en asesinar para robar una bicicleta. El hecho ocurrió en la madrugada del sábado 4 de octubre de 2024. Ese día, Óscar Arnulfo Cardona Naranjo se encontraba afuera de una bodega, cerca a la Placita de Flores, en Boston, esperando a que abrieran para comenzar su jornada laboral. Óscar estaba parado en la acera, con su bicicleta al lado, tal como cada mañana para comenzar su jornada en el supermercado en el que laboraba.

Con la información que entregaron los testigos sobre el agresor, apoyados en el sistema de cámaras, la policía emprendió la persecución del homicida al que encontraron minutos después en la calle 44 (San Juan) con la carrera 50 (Palacé), en el barrio Colón. El asesino, un joven de 23 años, todavía tenía consigo el cuchillo con el que atacó a Óscar.

Edwin Alfonso Soto Aular hizo un preacuerdo con la Fiscalía para declararse culpable ante la evidencia inobjetable en su contra. Un juez en Medellín lo declaró responsable de los delitos de homicidio y hurto calificado, las dos conductas agravadas y lo condenó a 18 años de cárcel.

La condena ofrece algo de justicia para la familia de Cardona Naranjo, quien residió en el Doce de Octubre, ya quien sus conocidos calificaron como un hombre trabajador, buena persona, que no se metía con nadie y que era un aficionado a las bicicletas. La GW Jaguar que lo acompañaba al momento de ser asesinado la había “engallado” pacientemente para convertirla en un vehículo confiable en el que pudiera movilizarse por la ciudad, sobre todo para ir a su trabajo.

En 2025 se registraron 35 homicidios relacionados con hurto en Medellín. De ellos, 25 fueron casos en los que el ladrón atacó a la víctima antes o después de robarla o en medio de la reacción de las personas frente a los asaltantes en llamados casos de “justicia por mano propia”. Los restantes ocurrieron por la reacción de las autoridades contra los delincuentes en medio del hecho. Estos casos representaron un aumento de más del 22% frente a homicidios relacionados con heridos ocurridos en 2024.

En cuanto a hurto de bicicletas, Medellín pasó de reportar en 2024 un total de 300 casos a 194 en 2025. La comuna 11, Laureles, sigue siendo el punto más vulnerable para los ciclistas.