Con las manos en el mofle: así fue sorprendido un hombre que transportaba cocaína en la Terminal del Sur de Medellín

Ni planeando el escondite impensado. Un hombre de 29 años fue capturado en la Terminal del Sur de Medellín tras ser sorprendido transportando cocaína dentro del mofle de un vehículo.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el sujeto fue detectado cuando ingresaba por la calle 10, donde uniformados de la Policía Nacional notaron su actitud nerviosa y extraña al verlos realizando un procedimiento de registro y control adelantado por las autoridades en este punto estratégico de la ciudad.

Y valla sorpresa se llevó la Policía, pues al requerirle una inspección, los agentes observaron que llevaba consigo un mofle que estaba envuelto en papel tipo chicle y que presentaba un peso inusual, lo que generó sospechas.

“La Policía Nacional observó a un ciudadano que ingresaba al lugar y que, cuando notó la presencia de las patrullas, mostró una actitud nerviosa. Ante esta situación, las autoridades realizaron el registro de esta persona y en su mano le hallaron un mofle de un vehículo”, explicó Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín.