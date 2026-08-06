Mal parqueado y robándose agua de un hidrante para lavar el bus: Así fue la sanción a un conductor en Medellín

En pleno Fenómeno de El Niño, y en una vía pública obteniendo el agua de un hidrante, fue sorprendido el conductor de un bus en Medellín, lavando su vehículo.

El hecho que generó el repudio de las autoridades sucedió en el sector Estadio, cerca de la estación del metro, en la carrera 68 con calle 45.

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Según el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, la infracción fue descubierta gracias al sistema de cámaras LPR (Reconocimiento de Placas o Matrículas).

”Ahí quedó en evidencia en el video. Ahí quedaron las pruebas. La placa se ingresó inmediatamente al sistema de cámaras LPR, fue ubicado por las cámaras, fue detenido por nuestra Policía, se articuló con la Secretaría de Movilidad y Tránsito para que llegaran los agentes, y se hicieron los correspondientes comparendos”, afirmó Villa.

Los comparendos impuestos al conductor fueron uno por lavar el vehículo en espacio público y otro por incumplir las normas relacionadas con las emisiones contaminantes.

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“Tras de gordo hinchado. Mal parqueado y robando el agua del hidrante para lavar el bus (...) La gente está cansada en las vías de que algunos ciudadanos crean que pueden hacer lo que quieran y que nada les va a pasar”, agregó el secretario.

Como parte del procedimiento, al bus le fue realizada una inspección para detectar si cumplía con los parámetros de emisión de gases, la cual reprobó.

“Aquí el llamado es a la conciencia y también a la civilidad. Todo quedó en evidencia. Vaya y pague un parqueadero, vaya y pague el agua con la que puede lavar el bus o que se lo laven”, concluyó el funcionario.

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