Se acabaron los paseos de olla: las prohibiciones que impuso un departamento ante los incendios

La temporada seca mantiene en máxima alerta al Tolima. Tras registrar 68 incendios forestales durante el primer fin de semana de agosto, las autoridades advirtieron que la capacidad de respuesta de los organismos de emergencia comienza a verse comprometida, por lo que decidieron imponer nuevas restricciones para evitar que la situación se agrave.
El balance más reciente indica que las llamas consumieron 339 hectáreas de vegetación y que, al comenzar esta semana, 12 incendios seguían activos, principalmente en los municipios de San Luis, Santa Isabel y Ortega. El aumento de las emergencias ocurre en medio de las condiciones asociadas al probable desarrollo del fenómeno de El Niño, caracterizado por menos lluvias, temperaturas más altas y un mayor riesgo de incendios forestales.
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