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Taxista borracho y sin “pase” atropelló a dos personas en Medellín

El conductor, que tenía la licencia de conducción suspendida por 10 años por un caso previo de alcoholemia, fue capturado al chocar contra un poste después de atropellar a un motociclista y su acompañante en la avenida Regional.

  • El taxista, después de arrollar a un motociclista y su acompañante, perdió el control del vehículo y chocó contra un poste en la Avenida Regional con calle 50. FOTO: Cortesía
    El taxista, después de arrollar a un motociclista y su acompañante, perdió el control del vehículo y chocó contra un poste en la Avenida Regional con calle 50. FOTO: Cortesía
El Colombiano
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hace 2 horas
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Un taxista fue capturado por la Policía luego de atropellar a dos personas que se transportaban en una moto en la avenida Regional con calle 50. El motociclista y su acompañante terminaron lesionados.

De acuerdo con los reportes, el vehículo impactó a la motocicleta y terminó estrellado contra un poste tras el choque. Testigos y autoridades señalaron que el conductor presentaba evidentes signos de embriaguez al momento de la detención.

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Sin embargo, el conductor se negó a practicarse la prueba de alcoholemia. En Colombia, esta negativa implica automáticamente la sanción máxima, equivalente a conducir en el mayor estado de embriaguez.

El caso se agrava porque el hombre no solo conducía en aparente estado de alicoramiento, sino que además tenía la licencia suspendida por 10 años, como consecuencia de una sanción previa por alcoholemia grado 3.

Las autoridades inmovilizaron el vehículo y dejaron al taxista a disposición de la Fiscalía, que ahora analiza los posibles cargos en su contra.

Posibles sanciones

Además de las sanciones por conducir en estado de embriaguez, el caso podría derivar en un proceso por fraude a resolución judicial, debido a que el implicado manejaba pese a tener la licencia suspendida.

De confirmarse este delito, el conductor se expone a multas de hasta 1.440 salarios mínimos diarios legales vigentes y a la cancelación definitiva de la licencia de conducción.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a no conducir bajo los efectos del alcohol y a denunciar este tipo de comportamientos, que ponen en riesgo la vida de otros actores viales.

Lea más: 4 lesionados y 3 vehículos implicados en accidente de tránsito en La Estrella

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