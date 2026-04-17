Taxista borracho y sin “pase” atropelló a dos personas en Medellín

Un taxista fue capturado por la Policía luego de atropellar a dos personas que se transportaban en una moto en la avenida Regional con calle 50. El motociclista y su acompañante terminaron lesionados.

De acuerdo con los reportes, el vehículo impactó a la motocicleta y terminó estrellado contra un poste tras el choque. Testigos y autoridades señalaron que el conductor presentaba evidentes signos de embriaguez al momento de la detención.

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Sin embargo, el conductor se negó a practicarse la prueba de alcoholemia. En Colombia, esta negativa implica automáticamente la sanción máxima, equivalente a conducir en el mayor estado de embriaguez.

El caso se agrava porque el hombre no solo conducía en aparente estado de alicoramiento, sino que además tenía la licencia suspendida por 10 años, como consecuencia de una sanción previa por alcoholemia grado 3.

Las autoridades inmovilizaron el vehículo y dejaron al taxista a disposición de la Fiscalía, que ahora analiza los posibles cargos en su contra.