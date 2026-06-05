La historia detrás de la condena de 30 años contra el capo “Otoniel”

La justicia colombiana condenó a 30 años de cárcel a Dairo Antonio Úsuga David (“Otoniel”), uno de los máximos líderes del cartel narcotraficante Clan del Golfo, quien actualmente está preso en una cárcel federal de Estados Unidos.
La decisión fue tomada por el Juzgado Séptimo Penal Especializado de Antioquia, tras avalar un preacuerdo entre el capo y la Fiscalía, por los delitos de terrorismo, concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, tentativa de homicidio, tortura agravada, desplazamiento forzado y tráfico de armas.
“Otoniel” fue declarado reo ausente en 2020, cuando todavía no había sido capturado y dirigía su organización desde la clandestinidad en el Urabá antioqueño, siendo el delincuente más buscado del país. Tras esa decisión, el proceso penal en su contra siguió su curso en los estrados judiciales.
De acuerdo con el expediente del caso, conocido por EL COLOMBIANO, la Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado inició este proceso en diciembre de 2019.
De los múltiples delitos perpetrados por el clan del Golfo bajo las órdenes de “Otoniel”, desde que se desmovilizó del bloque Centauros de las Autodefensas (2006) e ingresó al cartel delincuencial en 2007, la Fiscalía le imputó cinco hechos.