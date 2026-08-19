¡Pilas! La convocatoria para la Matrícula Cero en Medellín finaliza el viernes: sepa cómo inscribirse

Quienes quieran estudiar este semestre cualquier carrera en ocho instituciones de educación superior de Medellín y necesiten una beca, hasta este viernes están abiertas las convocatorias para recibir este beneficio mediante el programa Matrícula Cero, el cual otorga la Alcaldía de Medellín a través de Sapiencia.
En total son 15.283 cupos disponibles para que los jóvenes y adultos que deseen acceder a la educación superior puedan cursar la carrera de sus sueños, tal como lo hizo Gustavo Ruiz García, un joven del corregimiento San Sebastián de Palmitas, quien mediante este programa pudo estudiar gastronomía en el Colegio Mayor de Antioquia: ya está en el quinto semestre de esta carrera.