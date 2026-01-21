x

Pilas: esta es la fecha límite y los requisitos para inscribirse a la Matrícula Cero en universidades de Medellín

La inversión para este primer semestre es superior a los $37.000. Más de 46.660 cupos está disponible. Conozca aquí los requisitos.

  • Este programa está dirigido a estudiantes matriculados o admitidos en las instituciones de educación superior públicas con sede en Medellín. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Metro

hace 4 horas
Más de 46.660 cupos están disponibles para el primer semestre del programa Matrícula Cero, una estrategia para que ciudadanos accedan y permanezcan en la educación superior pública. Con estos cupos, se sortea el pago de matrícula y derechos complementarios en programas técnicos profesionales, tecnológicos y profesionales.

Según la Alcaldía de Medellín, la inversión superior es de $37.000 millones y el incremento de la cobertura, incluidos 4.000 cupos adicionales por semestre, es fruto del diálogo con las instituciones públicas de educación superior y la incorporación de nuevas fuentes de financiación.

Le puede interesar: Más de 46.000 becas para Matrícula Cero, la meta de la Alcaldía de Medellín el primer semestre de 2026: sepa cómo acceder

Este programa fortalece las instituciones de educación superior públicas y garantiza que los estudiantes tengan las condiciones para acceder, permanecer y graduarse. Cada beneficio entregado es una oportunidad real para que más talento siga avanzando”, explicó el director general de Sapiencia, Salomón Cruz Zirene.

¿A qué instituciones está dirigido?

El programa está dirigido a estudiantes matriculados o admitidos en las instituciones de educación superior públicas con sede en Medellín: ITM, Pascual Bravo, Colegio Mayor de Antioquia, Universidad de Antioquia, Tecnológico de Antioquia, Politécnico Jaime Isaza Cadavid, I.U. Digital de Antioquia y la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.

Los aspirantes nuevos deben cumplir con los siguientes requisitos: el primero es haber nacido o residido en Medellín durante, al menos, el último año previo a la convocatoria y el segundo es matricular como mínimo ocho créditos académicos, entre otros.

Entérese: ¿Quiere entrar a la universidad? Hay 31.000 cupos de Matrícula Cero para el segundo semestre de 2025 en Medellín

Requisitos para estudiantes antiguos en el programa

En el caso de quienes renueven el beneficio deberán haber aprobado mínimo ocho créditos en el último período financiado; matricular ocho créditos o más para el nuevo semestre; mantener un promedio acumulado igual o superior a 3.0 y conservar la condición de estudiante activo.

Tanto para los nuevos como para los antiguos, se deberá diligenciar el formulario en la página de sapiencia.gov.co.

¿Cuál es la fecha límite de la convocatoria?

La Alcaldía de Medellín, a través de Sapiencia, tendrá abierta la convocatoria del programa hasta el viernes, 6 de febrero a las 4:00 p. m., una oportunidad para que más ciudadanos accedan y permanezcan en la educación superior pública.

Según la Alcaldía de Medellín, al finalizar el cuatrienio se proyecta haber entregado 108.000 apoyos por más de $240.000 millones.

