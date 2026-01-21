Pilas: esta es la fecha límite y los requisitos para inscribirse a la Matrícula Cero en universidades de Medellín

Más de 46.660 cupos están disponibles para el primer semestre del programa Matrícula Cero, una estrategia para que ciudadanos accedan y permanezcan en la educación superior pública. Con estos cupos, se sortea el pago de matrícula y derechos complementarios en programas técnicos profesionales, tecnológicos y profesionales.

Según la Alcaldía de Medellín, la inversión superior es de $37.000 millones y el incremento de la cobertura, incluidos 4.000 cupos adicionales por semestre, es fruto del diálogo con las instituciones públicas de educación superior y la incorporación de nuevas fuentes de financiación.

“Este programa fortalece las instituciones de educación superior públicas y garantiza que los estudiantes tengan las condiciones para acceder, permanecer y graduarse. Cada beneficio entregado es una oportunidad real para que más talento siga avanzando”, explicó el director general de Sapiencia, Salomón Cruz Zirene.