Juez suspende auditoría de Supersalud a la FLA tras tutela contra Daniel Quintero

La confrontación entre la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) y la Superintendencia Nacional de Salud, dirigida por Daniel Quintero, sumó este viernes un nuevo capítulo judicial.

El Juzgado Primero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Itagüí concedió una medida cautelar solicitada por la empresa y ordenó suspender provisionalmente la auditoría que adelantaba la Supersalud mientras estudia de fondo la acción de tutela presentada por la licorera.

La juez consideró que existe un “riesgo cierto e inminente” de que puedan verse afectados derechos fundamentales antes de que se resuelva el proceso constitucional, por lo que ordenó detener temporalmente las actuaciones de la Superintendencia.

De esta manera, la auditoría permanecerá suspendida hasta que la justicia constitucional adopte una decisión definitiva sobre la tutela.

Según la FLA, durante la inspección, la Superintendencia requirió información protegida por reserva industrial, comercial y financiera, motivo por el cual acudió a la justicia al considerar que la entidad estaba actuando por fuera de sus competencias.

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El despacho judicial aclaró que la suspensión tiene un carácter preventivo y busca preservar la eficacia de una eventual decisión de fondo, sin que ello implique anticipar el sentido del fallo.

La decisión fue celebrada por la Gobernación de Antioquia. La secretaria general del departamento, Martha Patricia Correa, aseguró que la medida protege las garantías constitucionales de la empresa mientras se resuelve la controversia.

“El departamento de Antioquia celebra la decisión de la juez primera del circuito de Itagüí, donde se protege el derecho fundamental al debido proceso frente a la tutela instaurada por la Fábrica de Licores de Antioquia en relación con la auditoría que viene desarrollando la Superintendencia Nacional de Salud”, manifestó la funcionaria.

Correa agregó que la decisión “demuestra que la justicia actúa con autonomía e independencia, protegiendo los derechos de la administración pública”, y sostuvo que, a juicio de la Gobernación, la FLA logró demostrar de manera preliminar que las actuaciones de la Superintendencia “excedieron sus competencias y de esa manera se vulneró el debido proceso”.