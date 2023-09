“Sé reconocer los aciertos de los demás y vamos a tomar las propuestas buenas de algunos de los de acá y vamos a gobernar por Medellín. Esto se trata de cómo le devolvemos la esperanza a la gente y de cómo invertimos en educación y en lo social. No soy ningún salvador y pongo mi hoja de vida al servicio de los ciudadanos”, señaló Federico Gutiérrez.

“No podemos permitir que los desastres de Daniel Quintero hagan ver como un estadista a Federico (Gutiérrez). Los medellinenses no soportan y no quieren nuevas decepciones. Es el momento de las mujeres y con la ayuda de ustedes lo vamos a lograr ”, dijo Paulina Aguinaga.

9:48 p.m.

“Medellín está enferma, en cuidados intensivos. Medellín necesita un hombre como yo, la gran mayoría de las políticas públicas las he liderado yo, no hay ningún personaje cuestionado en mi campaña y no estoy haciendo de mi candidatura un trampolín para llegar a la Presidencia”, señaló Luis Bernardo Vélez.