¿Demanda en Canadá por negocio de Medellín podría aguar la venta de Canacol a Ecopetrol?

El fallido y polémico proyecto con el que supuestamente Canacol Energy Ltda. traería gas desde la Costa Atlántica hasta Medellín, no solo dejó viendo un chispero a los colombianos, porque al quedar en el aire afectó negativamente las perspectivas de contar con combustible de este tipo para los próximos años, sino que sus propios accionistas ahora tienen demandada a su casa matriz en Canadá.
Ello, en concepto de un experto, podría aguarle la posibilidad de un negocio justo cuando acaba de filtrarse un supuesto acercamiento para efectuar una venta de sus activos a Ecopetrol.
La firma del contrato para suministrar gas a la capital antioqueña se celebró entre la filial de Canacol en el país, CNE Oil & Gas, y se suponía que por ello devengarían jugosas ganancias. Este fue anunciado el 30 de agosto de 2021 y según el documento, el gas de la compañía empezaría a ser proveído desde el 1 de diciembre de 2024; inicialmente serían 21 millones de pies cúbicos estándar por día y si la promesa se hubiera hecho realidad, para diciembre de este 2025 deberían haber ascendido a 54 millones de pies cúbicos y mantenerse en ese nivel hasta el final del contrato, el 30 de noviembre de 2035.
Ese era el plan y basado en él se habría generado una reacción en cadena porque varios estudios de entidades financieras canadienses como el Scotiabank o el de Eight Capital auguraban un incremento en el precio de las acciones a futuro al posicionarla como una de las más importantes productoras de gas, con el 30% del mercado potencial.
Al parecer eso animó a muchos compradores a hacerse a los títulos de la compañía. Por lo menos ese es el argumento que han esgrimido quienes han demandado.