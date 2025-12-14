Denuncias contra Isabel Zuleta no son nuevas, ¿también ayudaba a la “Oficina”?

Las recientes revelaciones de la Revista Semana, en las que ocho generales de la República señalan a la senadora Isabel Cristina Zuleta de ejercer presiones indebidas para frenar operativos militares, serían la confirmación de que en Antioquia la línea entre la labor humanitaria de la “Paz Total” y la presunta obstrucción a la justicia se habría borrado.
Entérese: Generales de Ejército y Policía denuncian presiones de Isabel Zuleta para detener operaciones contra estructuras de narcos y minería ilegal
Además, respaldan una denuncia que hace meses hizo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez: la senadora estaría interfiriendo en operativos y procesos judiciales en contra de criminales de las bandas del Valle de Aburrá. Según el Alcalde, desde que denunció en la Corte Suprema de Justicia estas presuntas interferencias ha recibido amenazas en su contra. “Le ayudan a las Farc y a otras organizaciones criminales. Los que cometan estos actos, no solamente debe perder la investidura, deben ir a la cárcel”, escribió Gutiérrez en su cuenta de X.