Rápido y Furioso 11 ya tiene fecha de estreno: estos son los detalles de la nueva película de la saga

Universal Pictures anunció la fecha en la que la nueva entrega de la saga de acción llegará a las salas de cine de todo el mundo. Rápido y furioso se estrenará el 17 de marzo de 2028 y su título oficial será Fast Forever.

La noticia también fue compartida por Vin Diesel, el actor que ha interpretado a Dominic Toretto desde el estreno de la primera película en 2001. En su cuenta de Instagram, donde tiene más de 105 millones de seguidores, publicó una fotografía junto a Paul Walker, quien hacía el papel de Brian O’Conner y que falleció en 2013 en un accidente automovilístico.

“Nadie dijo que el camino sería fácil... pero es nuestro. Uno que nos ha definido y se ha convertido en nuestro legado... Y un legado... dura para siempre”, escribió Diesel para dar a conocer la fecha de estreno de la undécima película.