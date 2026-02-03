Precio del dólar en Colombia ya perdió $130 en lo que va del 2026 y se acercó a los $3.500

El precio del dólar en Colombia mantiene una tendencia bajista marcada en lo que va de 2026.
La Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este martes 3 de febrero se ubicó en $3.628, lo que representa una caída acumulada de $131 frente al inicio del año, cuando la divisa arrancó en $3.757,08.
Este comportamiento confirma un arranque de año favorable para el peso colombiano y consolida una apreciación que ya se siente tanto en el mercado financiero como en las casas de cambio del país.
