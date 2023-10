“Al final, en 2001, sin mediar ningún papel de por medio y sin firmar ningún comodato Guillo decidió echarse el proyecto al hombro. Vendió sus cosas para mantener a flote Tallerarte. Y aunque tenemos reconocimientos hasta del Ministerio de Cultura y ya somos un referente del sector, en lo presupuestal siempre hemos estado en el olvido”, añadió otro de los formadores de Tallerarte quien agregó que la Corporación en el actual cuatrienio no ha visto un solo peso de los $2.600 millones de asignación cultural que por Presupuesto Participativo tiene derecho la comuna.

El tira y afloje



En abril de 2021, comenzó la verdadera lucha por la supervivencia. Para esas fechas la rectora del colegio Progresar pidió la devolución, de forma perentoria, del salón donde funciona Tallerarte, pues con el espacio la directiva pensaba ampliar la cobertura educativa de la institución.



La noticia no cayó bien en la zona y en los sectores que le apuestan a la cultura en la ciudad. De inmediato hubo organización y se llamó a la Administración para evitar el fin de Tallerarte.



“Conformamos una mesa de diálogo con varias secretarías, entre ellas Educación y Cultura. Pero hasta hoy no ha habido ni compromisos ni avances en los diálogos. Es inconcebible que en un país que habla de posconflicto que necesita espacios de diálogo no encontremos apoyo. Es increíble que no haya soporte de la Secretaría de Educación ni para darnos un comodato ni para integrar nuestro modelo pedagógico en el modelo de Memoria del Territorio en el colegio”, agregó Camila.