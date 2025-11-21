x

Desmantelan punto de venta de vapeadores y químicos no autorizados en Medellín: así operaban

Un operativo en La Candelaria dejó la incautación de 10.795 cigarrillos electrónicos ilegales y 2.650 químicos sin registro, un golpe clave contra el microtráfico en Medellín. Además, cayó la banda ‘la Raya’, que controlaba expendios en Guayabal. Aquí los detalles.

  • En el procedimiento, las autoridades también incautaron 2.650 unidades de veneno para ratas avaluadas comercialmente en más de $46 millones. FOTO: Cortesía Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Metro

hace 12 horas
Las autoridades propinaron un nuevo golpe contra el microtráfico de la ciudad. Durante una diligencia de registro y allanamiento en el barrio La Candelaria, sector céntrico de Medellín, la Policía incautó 10.795 unidades de cigarrillos electrónicos, avaluadas en más de $670 millones.

Al ser verificado el material, los uniformados se encontraron que operaban incumpliendo con el etiquetado, rotulado y la normatividad que regula el consumo, venta y publicidad de cigarrillos electrónicos, vapeadores y productos de tabaco.

Así mismo, fueron incautadas 2.650 unidades de químicos (veneno para ratas), avaluadas comercialmente en más de $46 millones debido a que no contaban con los documentos de soporte que acreditaran su legal ingreso al territorio nacional.

Otro golpe a la ilegalidad

Las autoridades capturaron a 13 integrantes del grupo de delincuencia común organizada la ‘Raya’, responsable de la distribución de estupefacientes en la comuna 15 de Medellín. Entre los capturados se encuentra un hombre conocido como Chucho y su madre, señalados de coordinar las acciones criminales.

La investigación duró 10 meses y permitió a las autoridades identificar roles, rutas y puntos de expendio de droga utilizados por la organización. En el despliegue se realizaron dos diligencias de registro y allanamiento, además de intervenciones en vía pública, que permitieron hacer efectivas las órdenes de captura por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.

Según las autoridades, la droga era preparada en un inmueble que operaba como centro de acopio y posteriormente distribuida en cuatro puntos de expendio ubicados en el sector de Guayabal. Durante las diligencias se incautaron de 1.000 gramos de marihuana, elementos empleados para la dosificación y dos teléfonos celulares usados para coordinar las ventas.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántos cigarrillos electrónicos ilegales fueron incautados?
10.795 unidades, valoradas en más de $670 millones, sin etiquetado ni permisos exigidos por ley.
¿Qué organización criminal fue desarticulada en Medellín?
La banda ‘la Raya’, señalada de manejar expendios de droga en la comuna 15 y el sector de Guayabal.
¿Cuánto duró la investigación contra ‘la Raya’?
10 meses, con seguimiento a roles, rutas, bodegas y puntos de expendio.
