Legendario: Klaebo logró el pleno de seis oros en los Juegos de Invierno 2026 y elevó a 11 su récord de títulos olímpicos

El noruego Johannes Klaebo se llevó también la victoria en los 50 km con salida clásica en el esquí de fondo, sumando su sexto oro en los Juegos de Milán-Cortina y elevando a 11 su récord de títulos olímpicos de invierno, este sábado en Tesero.

Klaebo, de 29 años, hizo así pleno en todas las pruebas en las que participó en esta edición, reeditando la hazaña lograda hace un año en el Mundial de Trondheim, donde también se llevó seis títulos en las seis pruebas en las que tomó la salida.

El podio de esta última prueba del esquí de fondo masculino fue 100% noruego, con Martin Nyenget con la plata y Emil Iversen con el bronce.

Klaebo había llegado a Italia con cinco oros olímpicos en su contador personal (tres en Pyeongchang 2018 y dos en Pekín 2022), pero con la ambición de fijar un nuevo récord.