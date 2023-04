¿Habrá Día sin Carro en abril de 2023 en Medellín?

Ahora, ¿por qué no habrá Día sin Carro el 22 de abril? Como en los tres años anteriores, la administración no previó hacer esa jornada. En 2021 justificaron que en 2020 no se había hecho por las restricciones del covid, algo lógico por la poca movilidad vehicular del entonces, pero en 2021 y 2022 tampoco se celebró.

El último Día sin Carro que celebró en la ciudad fue en 2019. Aunque la administración de ese momento dijo que solo un 20 % de los vehículos había salido en las calles, lo cierto es que en las vías el resultado fue más bien pobre y, como en un día corriente, hubo algunos trancones en las horas pico.

Según la Alcaldía, ese día (9 de abril de 2019) la reducción de incidentes viales fue del 48 %. En cuanto a los siniestros solo con daños, la disminución fue del 55 % y del 42 % en los casos que también involucraron lesionados.