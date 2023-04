El proyecto bandera de esta administración en habilitación de espacio público para población vulnerable comenzó a rodar, pero aún no tiene diseños definitivos. En las inmediaciones del río Medellín, sobre el costado oriental, entre las estaciones Acevedo y Tricentenario, decenas de metros en vallas oficiales publicitan la intervención: “Parques del Río Norte beneficiará a más de 570.000 personas de la ciudad”. El problema es que en la zona hay muchas preguntas a ocho meses de concluir esta Alcaldía.

El jueves pasado tuvo lugar en Santa Cruz —comuna que recibirá la intervención— una reunión informativa con la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), entidad a cargo de las obras. Del espacio salieron varias inquietudes, dice Augusto Restrepo, uno de los líderes más representativos de la comuna. La exposición no conversó con lo proyectado en el plan de desarrollo, según el líder, y además surgieron dudas porque se habló de una partida presupuestal inferior a la prometida y de la ejecución de apenas una de las tres fases este año. La habilitación de predios y las cifras que reseñan los avances también levantaron cuestionamientos.

Pero no todos los habitantes de la zona tienen la minucia del avance de la obra. Javier Polanía trabaja en la papelería más frecuentada del sector. Y aunque allí más de un líder bien informado gestiona trámites y saca fotocopias, los anuncios terminan llegando por el cubrimiento de los medios. Así lo sostiene: “Sabemos que ya está lista una compra de predios, pero no se conoce por qué lado empezarán, si habrá reubicaciones. Es la incertidumbre que pasamos acá”. Pero el relato es compartido: varios líderes de la comuna desconocen las actualizaciones de la obra.

“Pero lo que está en el plan de desarrollo es muy diferente a lo que socializaron”, dice Augusto, “la EDU anunció que de esa intervención solo ejecutarán una primera fase este año. Lo otro es que habían hablado de una inversión de $220.000 millones y en la reunión del jueves dijeron que se invertirán solo $38.000 millones de los $62.700 millones que mencionan en la publicidad”. La razón, agrega Augusto, tiene que ver con el pago de los diseños definitivos —que están actualmente en estudio por parte de Planeación— y la gestión de los predios.

En los bajos de Santa Cruz, en la antigua vía a Carabobo, la gente no tiene muy claro si las obras de Parques del Río Norte ya comenzaron o si aún tardarán. Los comerciantes ambulantes que se agolpan a pocos metros de las vallas que publicitan la intervención solo conocen los mensajes de la campaña. Que la obra concibe la construcción de 70.000 m2 de espacio público, con más de 32.000 m2 en zonas verdes, y que la inversión en la primera etapa será de $62.700 millones. Esto, pese a que se han hecho 18 reuniones para socializar los diseños, según la EDU, con énfasis en la población que vive entre los puentes peatonales de la estación Acevedo del metro y la cancha de Villa Niza, polígono a intervenir en la primera fase.

La misma inquietud salió a flote en la socialización del jueves, pues la Alcaldía habla en su último informe de gestión de una ejecución superior al 30%. Lo que explicó la EDU, en respuesta escrita a este diario, fue que esa medición responde al avance general del proyecto: diseños, predios y obra. “Se requerían 53 predios y a la fecha tenemos 45 ofertas de compra aceptadas”, detallaron. Y agregaron, en este sentido, que avanza la ejecución de un contrato para la limpieza de los lotes adquiridos.

Respecto a las inquietudes presupuestales, la EDU precisó que ha suscrito $101.000 millones en contratos interadministrativos con la Secretaría de Infraestructura. No aclaró, sin embargo, el porqué de los ajustes al monto de inversión. Desde la Secretaría de Infraestructura, que es la ordenadora del gasto en este proyecto, tampoco se pronunciaron sobre el particular.

“Solo van a construir el tramo entre las quebradas Juan Bobo y la Francia. Eso es todo. Lo que uno se pregunta es por qué dicen que la mayor parte de la plata será para predios, si donde construirán es un predio público. Crearemos una veeduría para hacerle seguimiento al proyecto”, agrega Augusto. Por el momento, en el nororiente esperan que la adecuación de predios avance rápido para que la promesa de espacio público en la zona más densamente poblada de la ciudad sea una realidad.