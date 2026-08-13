Universidad Eafit crea fondo de $1.000 millones para apoyar a afectados por el terremoto

La Universidad Eafit puso en marcha una estrategia de atención para los integrantes de su comunidad que resultaron afectados por el terremoto registrado el pasado lunes 10 de agosto en Colombia. La iniciativa, denominada ‘Eafit Contigo’, contempla apoyo económico, acompañamiento psicosocial, flexibilidad académica y laboral y la disponibilidad de capacidades técnicas de la institución. La rectora de Eafit, Claudia Restrepo Montoya, explicó que la universidad comenzó a identificar a las personas que requieren mayor respaldo y encontró que más de 800 estudiantes de pregrado y posgrado tienen registrada su residencia en zonas afectadas por el sismo, principalmente en el Eje Cafetero, Valle del Cauca y Chocó.

De ese grupo, alrededor de 280 estudiantes pertenecen a la sede de posgrados en Pereira, una de las ciudades que sufrió importantes afectaciones como consecuencia del movimiento telúrico. Lea más: Medellín envía a Pereira y Manizales ingenieros a revisar edificios golpeados por el terremoto “Eafit Contigo” nació después de una reunión entre representantes estudiantiles, integrantes de los consejos Directivo y Académico y el comité de riesgos de la institución. El propósito es establecer una respuesta que permita acompañar a quienes tengan dificultades para continuar con normalidad sus actividades académicas, laborales o personales.

Eafit destinó $1.000 millones para emergencias

Uno de los principales componentes de la estrategia es la creación de un fondo de emergencia por $1.000 millones, recursos que serán utilizados para entregar subsidios y brindar acompañamiento a estudiantes, profesores y colaboradores que hayan sufrido afectaciones directas por la emergencia. La universidad señaló que el objetivo es identificar de manera precisa las necesidades de cada integrante de su comunidad para determinar cómo puede intervenir y ofrecer apoyo. Además del componente económico, se mantendrá activo el acompañamiento psicosocial para las personas que estén atravesando dificultades emocionales relacionadas con el terremoto y sus consecuencias.

La institución también anunció medidas de flexibilidad académica y laboral. Estas podrán beneficiar a quienes necesiten desplazarse hacia las zonas afectadas para acompañar a sus familiares o que, debido a las circunstancias derivadas del temblor, tengan dificultades para desarrollar sus actividades. La ruta contempla además la disponibilidad de áreas como los Consultorios Jurídico y Financiero, así como otras capacidades técnicas de la universidad que puedan ponerse al servicio de los integrantes de la comunidad que requieran orientación.

La universidad también apoya a los demás afectados

La respuesta de Eafit no se limita a su comunidad universitaria. La institución también se vinculó a las iniciativas de solidaridad que buscan llevar ayudas a las zonas afectadas por el terremoto. La universidad funciona como centro de acopio de la Alcaldía de Medellín y participa en las labores logísticas relacionadas con la recepción y organización de ayudas destinadas a las comunidades damnificadas. A estas acciones se han sumado grupos estudiantiles y el área de Filantropía, que coordinan iniciativas para promover donaciones de dinero, elementos y tiempo de voluntariado. Entérese: ¡Ojo con las estafas! Medellín crea plataforma digital para combatir fraudes y desinformación tras el terremoto La institución también anunció su participación en la red de universidades que puso sus capacidades técnicas y académicas a disposición de los territorios afectados. Esto incluye la posibilidad de aportar conocimiento especializado para labores de diagnóstico, acompañamiento y otras necesidades que puedan surgir durante la recuperación. “Más allá de que sean eafitenses, hoy nuestra responsabilidad es con todo el país”, señaló la rectora, al insistir en que la universidad continuará apoyando las iniciativas destinadas a atender las consecuencias del terremoto.

Líneas de atención

Con el objetivo de fortalecer la iniciativa ‘Eafit Contigo’, la universidad habilitó diferentes canales de atención: Medellín: 604 261 9500.

Línea nacional gratuita: 01 8000 515900.

WhatsApp: 310 899 2908.

Correo electrónico: eafitcontigo@eafit.edu.co. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: