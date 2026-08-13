Universidad Eafit crea fondo de $1.000 millones para apoyar a afectados por el terremoto

La Universidad Eafit puso en marcha una estrategia de atención para los integrantes de su comunidad que resultaron afectados por el terremoto registrado el pasado lunes 10 de agosto en Colombia. La iniciativa, denominada ‘Eafit Contigo’, contempla apoyo económico, acompañamiento psicosocial, flexibilidad académica y laboral y la disponibilidad de capacidades técnicas de la institución.
La rectora de Eafit, Claudia Restrepo Montoya, explicó que la universidad comenzó a identificar a las personas que requieren mayor respaldo y encontró que más de 800 estudiantes de pregrado y posgrado tienen registrada su residencia en zonas afectadas por el sismo, principalmente en el Eje Cafetero, Valle del Cauca y Chocó.