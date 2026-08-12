Medellín envía a Pereira y Manizales ingenieros a revisar edificios golpeados por el terremoto

Un grupo de 13 ingenieros de Medellín partió hacia el Eje Cafetero para apoyar la atención del terremoto que sacudió al país este lunes 10 de agosto.
El acompañamiento es liderado por la Alcaldía de Medellín, desde donde se desplegó un plan de ayuda a las ciudades que se han visto más afectadas por la emergencia.
“En momentos difíciles, Medellín es solidaria. Hoy despedimos a 13 ingenieros e ingenieras voluntarios del sector privado que acaban de salir para el Eje Cafetero, con el propósito de poner su conocimiento y experiencia al servicio de las familias afectadas por el terremoto”, expresó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.