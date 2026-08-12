Medellín envía a Pereira y Manizales ingenieros a revisar edificios golpeados por el terremoto

Un grupo de 13 ingenieros de Medellín partió hacia el Eje Cafetero para apoyar la atención del terremoto que sacudió al país este lunes 10 de agosto. El acompañamiento es liderado por la Alcaldía de Medellín, desde donde se desplegó un plan de ayuda a las ciudades que se han visto más afectadas por la emergencia. “En momentos difíciles, Medellín es solidaria. Hoy despedimos a 13 ingenieros e ingenieras voluntarios del sector privado que acaban de salir para el Eje Cafetero, con el propósito de poner su conocimiento y experiencia al servicio de las familias afectadas por el terremoto”, expresó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Le puede interesar: ¿Tiene un familiar desaparecido tras el terremoto? Ejército habilitó líneas en Antioquia Según explicó el mandatario local, estos 13 profesionales iniciarán su trabajo en Pereira, en donde ayudarán a revisar los edificios afectados por el sismo. Posteriormente, harán presencia en la ciudad de Manizales, que también sufrió graves afectaciones, especialmente en su centro histórico. Además de la Alcaldía, el viaje de estos ingenieros hace parte de una articulación con la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos (SAI) y la Asociación de Ingenieros Estructurales (AIE).

Entre tanto, el alcalde apuntó que la ciudad también le brindará asistencia a Cali, otra de las urbes afectadas por el terremoto. “En la madrugada de hoy también salió otra misión a Cali, integrada por funcionarios del Área Metropolitana y liderada por su directora. Además, nuestros bomberos ya visitaron el Chocó y ahora hacen presencia en el Eje Cafetero”, añadió el alcalde. Lea más: “Encontramos a mi abuela muerta, pero acá seguimos en la lucha”: los relatos de sobrevivientes en Pereira tras el terremoto

El Cuerpo de Bomberos de Medellín ya está en Pereira

Desde el mediodía del pasado lunes, cuando las autoridades cotejaron que en Medellín no se habían registrado personas lesionadas ni habían colapsado edificios, la Alcaldía puso a disposición de otras ciudades su capacidad para atender la emergencia. A partir de la noche de ese mismo lunes, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) envió una comisión de 21 bomberos y 2 ingenieros expertos en estructuras para facilitar las labores de búsqueda y rescate de víctimas en Quibdó.

Bomberos de Medellín llegaron a Pereira para apoyar en labores labores de búsqueda y rescate de víctimas. Foto: @FicoGutierrez

Dicho equipo partió por carretera con más de 600 herramientas y seis toneladas de equipos, incluyendo drones, equipos de localización electrónica e implementos para intervenir estructuras. De igual forma, los rescatistas partieron hacia la capital de Chocó apoyados con tres caninos especializados en la búsqueda de personas. Luego de estar allí durante un día, los bomberos partieron rumbo a Pereira, a donde llegaron hacia la medianoche de este 12 de agosto. Tras arribar a esa ciudad, los rescatistas instalaron su base de operaciones en el Parque del Café. Lea también: Imágenes revelan la magnitud de los daños que dejó el temblor en Antioquia A nivel nacional, el saldo más reciente del terremoto indica que 14 departamentos y 80 municipios han reportado daños. Las cifras apuntan a por lo menos 19.000 casas afectadas, 1.050 escuelas y colegios y 100 hospitales. Dentro de las ciudades capitales, las más golpeadas son Pereira, Cali, Manizales, Quibdó y Armenia. Entre tanto, en Antioquia, el reporte entregado por la Gobernación este 12 de agosto apuntaba a que 90 de los 125 municipios tenían afectaciones. El saldo actualizado apuntaba a por lo menos 1.501 casas afectadas, 250 escuelas y colegios, 49 iglesias, 22 sedes de alcaldía y cuatro estaciones de Policía.

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