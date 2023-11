De la lista inicial, salió el Continental Towers que después de dar problemas durante años a sus antiguos habitantes y los vecinos finalmente fue demolida en diciembre del año pasado. También salió de la lista el San Miguel del Rosario, ubicado en la calle 63A No. 40-15, en el barrio Villahermosa. Un edificio de 140 apartamentos, desarrollado por el grupo constructor CDO (el mismo responsable de la tragedia del Space). Este edificio logró salir de ese listado de riesgo tras adelantar las labores de reforzamiento por parte del privado desde el año pasado.

El Dagrd actualizó el reporte de las edificaciones monitoreadas en Medellín que presentan riesgos estructurales. Según señaló la entidad, de la lista de once edificios enfermos y con posibilidad eventual de colapso a los que les hacen seguimiento desde el año pasado salieron dos edificaciones y entró una. Además, recalcó que cuatro están completamente evacuadas y otras cinco se encuentran ocupadas.

El Mantúa está ubicado en la carrera 31 No. 17 sur- 34, en El Poblado. Fue desalojado el febrero de 2013, al presentar alta vulnerabilidad sísmica y patología estructural . Fue un proyecto licenciado por la Curaduría Cuarta de Medellín bajo la figura de Vivienda de Interés Prioritario por medio de la resolución C4-0747 de 2011. Los diseños estructurales de la esta estructura fallida estuvieron a cargo de Jorge Aristizábal Ochoa , el mismo ingeniero calculista detrás de los edificios Space, Asensi y Continental Towers, de CDO.

El Asensi se encuentra en la carrera 24D No. 10E-51, en la loma del Padre Marianito, en El Poblado. Su evacuación ocurrió en octubre de 2013, por problemas constructivos, su construcción estuvo a cargo de CDO, la misma causante del colapso del Space y Continental.

El resto de edificios que se mantienen en la lista son Kampala, el Asensi y Mantúa, que al igual que el Alabama, se encuentran evacuados. El Kampala está ubicado en la carrera 73C No. 74A-116, en Robledo. Tiene el concepto de viable para repotenciación. Es un edificio de 14 pisos, 72 apartamentos y tres sótanos. Su construcción estuvo a cargo de la unión temporal Ingecon UT, integrada por Conproyectos y Asfalto y Hormigón.

En cuanto a los edificios con problemas que siguen habitados están: el Atalaya de La Mota, Arboleda del Rodeo, Cerezos de Calasanía, Tricentenario y Altamira.

El Atalaya de la Mota está ubicado en la calle 3A Sur No. 81A-4, en Belén Rincón. Fue evacuado en 2019, pero las 285 familias que lo habitaban fueron autorizadas a retornar tras realizar obras de estabilización. La construcción estuvo a cargo de Soluciones Civiles S.A.

La Arboleda del Rodeo, ubicado en la calle 9 Sur No. 79C-115, en Belén. La urbanización Cerezos de Calazania está ubicado en la carrera 86C No. 53C-4. En esta unidad se entregó en 2021 la Etapa 4, y las Etapas 1, 2 y 3 siguen en estudio. También integra esa lista la Unidad Residencial Tricentenario, es el bloque 50 de esta ciudadela ubicada en la carrera 63A No. 94A-451 y la urbanización Altamira, ubicada en la Comuna 7 – Robledo. Estos cinco edificios tienen concepto favorable para ser habitados, pero se mantienen bajo seguimiento.