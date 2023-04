Simón Molina fue uno de los concejales más opositores a la actual administración, lo que le valió, incluso, peleas con algunos compañeros de la bancada del Centro Democrático que no eran tan críticos con Daniel Quintero. Renunció el año pasado a su curul y al partido para aspirar a la Alcaldía de Medellín. Hoy espera un aval del recién creado partido Creemos que podría no llegarle, aunque eso no lo desanima, pues considera que una aspiración no debe basarse en intereses personales.

¿Cómo avanza su aspiración?

“Llevamos muchos años recorriendo la ciudad, luego de mi renuncia al Concejo he seguido en los barrios, conversando con amigos, con equipos que tenemos en diferentes zonas, sobre todo, para escuchar las problemáticas desde lo que sienten los ciudadanos y no solo desde lo que pensamos los políticos. He avanzado con un equipo programático, construyendo un documento, sintetizado en 15 líneas, en donde pretendemos construir una propuesta para la ciudad. Hemos hecho contacto con sectores sociales, políticos, económicos, y con otros precandidatos, para crear una visión de la Medellín que hay que reconstruir luego de este nefasto gobierno”.

Nunca empezó a recoger firmas, ¿espera aval de Creemos?

“Renuncié al CD y siempre tuve en la cabeza recoger firmas para lograr el aval ciudadano. Sin embargo, algunos hechos políticos recientes han hecho repensar un poco la estrategia. Estoy muy interesado en el aval de Creemos, el partido de Federico Gutiérrez, a quien admiro, con quien tengo una gran amistad y he trabajado de la mano cuando él fue alcalde y yo concejal. Podríamos construir un proyecto que responda a las necesidades y sentimientos ciudadanos”.

¿Y si él se lanza?

“En la política hay una cosa muy importante, que se ha perdido mucho, que es la coherencia. Desde que inicié este camino he dicho que si Federico toma la decisión de participar en las elecciones de la Alcaldía, yo declinaré mi aspiración para acompañarlo y estar en su proyecto, porque él es una persona en la que creo. Medellín, ante la crisis que vive, encontraría en él a la persona más idónea para liderar. Incluso, creo que otros precandidatos que están en contra del gobierno de Daniel Quintero, también podrían pensar en acompañar un proyecto como el de Federico; no podemos enfrentarnos divididos al candidato de Quintero”.

¿Lo apoyaría si Creemos le da aval a un candidato diferente?

“Yo tengo la experiencia y el conocimiento suficiente para liderar un proyecto y ser alcalde: tuve dos periodos en el Concejo, fui subsecretario de Planeación Ambiental, subsecretario de Servicios Públicos. Creo que la nueva personería jurídica de Creemos da un panorama más amplio en el tiempo para tomar decisiones, además, la campaña de la Alcaldía no ha empezado en firme. Quiero ser alcalde, pero tengo interés en reconstruir a Medellín, recuperar los programas sociales que están en crisis, devolverles la grandeza a las instituciones. Estoy abierto al diálogo con otros sectores y otros candidatos, eso sí, no con los que tengan algún tipo de cercanía con Quintero, esas son líneas rojas para mí”.

¿Cree que Fico sí puede aglutinar a candidatos de sectores más alternativos?

“Sin duda hay sectores que pueden ser más lejanos a Federico o que puedan criticar algunas cosas de su gobierno, pero también creo que la crisis actual que está sufriendo Medellín requiere que todos seamos sensatos, objetivos y que pensemos en el bien común de nuestra ciudad antes que en los intereses personales. Federico es la persona que puede unir a la ciudad, a sectores políticos y a los ciudadanos de a pie que finalmente son los que eligen el alcalde y creo que Federico es la figura que mejor puede encarnar eso porque gobernó bien y la gente lo quiere”.

¿Cuál fue la razón de fondo para que renunciara al CD?

“Me fui del Centro Democrático sin pelear con nadie, solo tengo palabras de agradecimiento con el partido, que me dio la posibilidad en dos periodos de ser concejal de Medellín. Tengo gran agradecimiento y admiración con Álvaro Uribe, creo que fue un presidente que ayudó a transformar a nuestro país. Pero renuncié para trabajar por el sueño de ser alcalde y creo que para eso se requiere no solamente el respaldo de un partido, sino el respaldo de los ciudadanos, se requiere unión de diferentes visiones, ideologías y sectores con los que era a veces difícil conversar desde el CD”.

Si se hubiera quedado, no le hubieran garantizado un aval...

“Incluso, también renuncié en ese momento con una información que se ha venido corroborando y es que el partido ha insistido en que no va a tener candidatos propios a Alcaldía y Gobernación. La aparición de un partido como Creemos nos da una nueva esperanza”.

El CD ha dicho que apoyaría a Fico. Si usted se queda con el aval, es posible que lo apoyen, ¿eso le parecería contraproducente con otros sectores?

“A veces desde un partido como el Centro Democrático que tiene todo lo que implica un partido tradicional y una estigmatización de la cual tenemos que ser conscientes, es más complejo conversar, por ejemplo, con sectores alternativos o culturales. Obviamente, a mí me interesaría tener no solamente el aval de Creemos, sino también el respaldo del Centro Democrático, pero el respaldo también de muchos otros sectores de la ciudad que nos permitan liderar un proyecto amplio, colectivo, en donde los ciudadanos de Medellín sean incluidos. Desde un partido político como Creemos uno puede construir alianzas con muchos sectores y se puede propiciar el diálogo que necesita Medellín”.

¿Aceptaría un aval para volver a aspirar al Concejo?

“Fui concejal de Medellín en dos periodos y creo que hicimos allí un trabajo muy importante, dejamos muchísimos acuerdos municipales de nuestra autoría, hicimos durante nuestro último periodo un control político serio y riguroso a la administración, denuncias importantes contra Quintero. No estoy siendo precandidato a la Alcaldía para ganar visibilidad y terminar siendo concejal, ya fui concejal y quiero dar un paso diferente, quiero ser alcalde y trabajar por mi ciudad desde otros estrados”.

¿Cómo ve hoy esa ciudad?

“Muy mal, como ciudadano siento una profunda tristeza. Medellín perdió el liderazgo, dejó de ser ciudad ejemplo, líder de modelos de gestión pública, y se convirtió en una ciudad en la que el alcalde ha tratado de implementar la lucha de clases, ha estigmatizado a los sectores empresariales que tanto han aportado y convirtió a la Alcaldía en un fortín para la politiquería y la corrupción. Tiene en crisis a las instituciones más importantes, como EPM, Ruta N, el Inder; a Buen Comienzo; a los programas sociales en general. Medellín tiene ruidos de corrupción que nunca había tenido y creo que este alcalde ha hecho algo muy grave: que los ciudadanos desconfíen de su alcaldía, de sus instituciones y no quieran a su alcalde”.

¿Cómo afrontar esa ciudad que va a recibir el próximo alcalde?

“Con esta administración la ciudad tuvo un revés que nunca había tenido, y creo que quien llegue a ser el próximo alcalde tiene una gran responsabilidad: revisar a fondo qué fue lo que pasó al interior de la alcaldía, de sus instituciones, cómo se manejaron los recursos públicos. Es necesario que el próximo alcalde pida acompañamiento a órganos de control y otras instituciones para el proceso de empalme con esta administración y para que hagan unas investigaciones exhaustivas frente a qué fue lo que sucedió en Medellín y frente a las tantas denuncias de corrupción. El próximo alcalde debe poner el retrovisor y mirar qué fue lo malo que hizo esta administración y contarle a la ciudad la realidad de lo que se encontró”.