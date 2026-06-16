En vivo: Siga la audiencia en la que se define si Blessd va a la cárcel

Desde las 7:00 de la mañana de este martes se reanudó la audiencia en la que se definirá el futuro judicial del cantante Blessd, señalado de secuestrar a un imitador suyo en El Poblado en 2022.

La diligencia se produce luego de que el pasado viernes la Fiscalía General de la Nación pidiera que el reguetonero fuera enviado a la cárcel bajo medida de aseguramiento, argumentando que sería un peligro para la sociedad y podría interferir en el proceso judicial.

En contexto: Los detalles de la denuncia contra Blessd por presunto secuestro y tortura: “Él dirigía todo (...) pateaba sillas, gritaba y me pegaba cabezazos”

El ente acusador aseguró que, dado que el cantante tendría próximamente un viaje a Estados Unidos, habría riesgo de que aprovechara la salida del país para evadir el radar de la justicia.