Atención: encapuchados le prendieron fuego a una oficina del Politécnico Jaime Isaza Cadavid en Medellín

Un grupo de 10 encapuchados incendiaron en la mañana de este martes una de las oficinas del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, de Medellín, horas antes del anuncio del nuevo rector de la institución. Así lo informó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien señaló que “es absurdo lo que ocurre dentro del Politécnico Jaime Isaza Cadavid. 10 encapuchados prenden fuego a una oficina dentro de la institución. Eso es terrorismo. No tiene otro nombre. Se tomaron el Poli. Lo he venido advirtiendo. Son unos muy pocos afectando a muchos”. Lea aquí: En video | Atacaron con explosivos un peaje en la vía vieja entre Girardota y Barbosa, Antioquia Personal del Cuerpo de Bomberos de Medellín acudieron a la institución para controlar las llamas que consumieron por completo de esta oficina, en la que hubo pérdida de muebles, enseres y algunos documentos.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, mostró su indignación porque los encapuchados no dejaron ingresar a las autoridades para que hicieran una investigación pericial dentro de esta institución educativa y solo permitieron la entrada de los bomberos para que sofocaran las llamas. Incluso lanzó la propuesta de hacer una apertura completa al campus universitario, todo con el fin de evitar que estos cerramientos faciliten la labor de estos grupos criminales. “Desde estas instituciones como el Politécnico, el Tecnológico de Antioquia, la Universidad de Antioquia, respalden acciones que nosotros, desde el gobierno local y departamental, podamos emprender para abrir estos campos a toda la comunidad. Con las inversiones respectivas que deban tomar lugar en seguridad y en vigilancia”, señaló el gobernador. Este hecho se registró horas antes de que se produjera la posesión de Haver González Barrero como nuevo rector de la institución, periodo que comienza este martes y finalizará el 8 de diciembre de 2029, luego del nombramiento hecho por el Consejo Directivo mediante el acuerdo 33 del 27 de noviembre de 2025.