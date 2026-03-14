x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Iván Cepeda desata la indignación: afirma que Antioquia es la “cuna de la parapolítica y del terrorismo de Estado”

El candidato del Pacto Histórico es uno de los punteros de las encuestas para las elecciones presidenciales.

  • Iván Cepeda es el candidato del Pacto Histórico. Ha sido un defensor del gobierno de Gustavo Petro. Foto: Getty
    Iván Cepeda es el candidato del Pacto Histórico. Ha sido un defensor del gobierno de Gustavo Petro. Foto: Getty
El Colombiano
El Colombiano
hace 38 minutos
bookmark

En un discurso titulado “Medellín y Antioquia no regresarán al pasado”, incluido en un documento que lleva por título Programa de Gobierno 2026-2030, Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico, hizo este sábado una serie de afirmaciones que han despertado malestar y rechazo en varios sectores de la sociedad antioqueña.

“En palabras sintéticas, Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía, y del terrorismo de Estado”, afirmó Cepeda.

Siga leyendo: Los clanes que llegan cabalgando en la lista del Pacto Histórico

Las voces en repudio a esta afirmación no se hicieron esperar. Una de las primeras instituciones en discrepar con el candidato de la izquierda fue ProAntioquia.

En un comunicado a la opinión pública, la entidad afirmó que “el futuro se construye con respeto, con debate argumentado y con ideas que abren caminos. No con discursos de odio dirigidos contra regiones o pueblos”.

Además, recalcó que Antioquia ha salido adelante por su gente, “el empuje de sus empresas y una colaboración público-privada-social que hoy es referente para el país”.

“Desde Proantioquia rechazamos con firmeza la estigmatización de nuestro departamento como propuesta de gobierno. Ese camino no honra el espíritu del debate democrático”, cierra el comunicado.

Por su parte, el senador electo por el Centro Democrático Juan Espinal publicó un duro trino en contra de las palabras del candidato del Pacto Histórico: “Le exijo respeto al señor Iván Cepeda por Antioquia. Narcos sus amigos Iván Márquez y Santrich”.

Lea aquí: Así fue la reunión de urgencia de la junta de Ecopetrol tras la imputación de Ricardo Roa

En el discurso en cuestión, Cepeda se fue lanza en ristre contra el expresidente Álvaro Uribe. “Y en el centro de esa macabra realidad que emergió estaba Álvaro Uribe Vélez, su familia y su círculo social, estrechamente ligados al narcotráfico, al naciente paramilitarismo y a los sectores terratenientes“.

No sobra recordar que el expresidente Uribe y el senador Cepeda protagonizaron uno de los juicios más sonados de los últimos años, en el que Uribe fue absuelto en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá. El asunto llegó a la etapa de casación en la Corte Suprema de Justicia.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida