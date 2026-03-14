Iván Cepeda desata la indignación: afirma que Antioquia es la “cuna de la parapolítica y del terrorismo de Estado”

En un discurso titulado “Medellín y Antioquia no regresarán al pasado”, incluido en un documento que lleva por título Programa de Gobierno 2026-2030, Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico, hizo este sábado una serie de afirmaciones que han despertado malestar y rechazo en varios sectores de la sociedad antioqueña.

“En palabras sintéticas, Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía, y del terrorismo de Estado”, afirmó Cepeda.

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Las voces en repudio a esta afirmación no se hicieron esperar. Una de las primeras instituciones en discrepar con el candidato de la izquierda fue ProAntioquia.

En un comunicado a la opinión pública, la entidad afirmó que “el futuro se construye con respeto, con debate argumentado y con ideas que abren caminos. No con discursos de odio dirigidos contra regiones o pueblos”.

Además, recalcó que Antioquia ha salido adelante por su gente, “el empuje de sus empresas y una colaboración público-privada-social que hoy es referente para el país”.