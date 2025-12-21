“El control político que se le hace a Federico es distinto que el de Quintero”: presidente del Concejo de Medellín

Al actual Concejo de Medellín se le acusa de ser aburrido o de no hacerle suficiente control político a la Alcaldía de Medellín. Y es que el contraste con el pasado periodo en la administración de Daniel Quintero, en el que cada sesión era casi una batalla campal, es del cielo a la tierra.
Le puede interesar: Así quedó conformada la nueva Mesa Directiva del Concejo de Medellín para 2026
Sin embargo, Sebastián López, quien fue el presidente de la corporación durante este año, defiende el trabajo que han hecho, asegura que se ha realizado control político en todas las entidades y que no en todo están de acuerdo con la Alcaldía de Federico Gutiérrez. Además, confirma lo que es un secreto a voces en los corrillos políticos locales: que se quiere lanzar a la Alcaldía de Medellín en las próximas elecciones.