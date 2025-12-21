“El control político que se le hace a Federico es distinto que el de Quintero”: presidente del Concejo de Medellín

Al actual Concejo de Medellín se le acusa de ser aburrido o de no hacerle suficiente control político a la Alcaldía de Medellín. Y es que el contraste con el pasado periodo en la administración de Daniel Quintero, en el que cada sesión era casi una batalla campal, es del cielo a la tierra. Le puede interesar: Así quedó conformada la nueva Mesa Directiva del Concejo de Medellín para 2026 Sin embargo, Sebastián López, quien fue el presidente de la corporación durante este año, defiende el trabajo que han hecho, asegura que se ha realizado control político en todas las entidades y que no en todo están de acuerdo con la Alcaldía de Federico Gutiérrez. Además, confirma lo que es un secreto a voces en los corrillos políticos locales: que se quiere lanzar a la Alcaldía de Medellín en las próximas elecciones.

¿Qué destacaría de este año en el Concejo?

“Por la conmemoración de los 350 años de Medellín y de esta institución, nosotros nos pusimos una tarea fundamental en el Concejo y era volver a reconectar al Concejo con las fuerzas vivas de la ciudad. El Concejo en el periodo anterior de Daniel Quintero no pudo darle respuesta a la ciudad frente a la debacle que venía sucediendo. En el marco de esa conmemoración hicimos algo muy valioso y fue el libro de las 100 ideas para el futuro de Medellín, donde convocamos a todas las fuerzas políticas, gremiales, académicas, culturales y sociales de Medellín para construir 100 ideas de progreso para la ciudad entre todos y las formas de volverlas realidad.

Por primera vez en la historia del Concejo presentaron informe de control político y de gestión a la totalidad del conglomerado público. Había una gran cantidad de empresas que nunca pasaban por el Concejo. Eso nos permitió hacer una revisión completa. Adicionalmente, replanteamos el observatorio que teníamos en el Concejo, que ya no era útil ni pertinente para el Concejo ni para la ciudad. Adicionalmente creamos la estrategia de Concejo en el territorio, que permite que la institución salga del recinto, que los concejales puedan capacitar a la ciudadanía en los territorios donde ellos trabajan. Hicimos más de 45 debates de control político. Logramos tener algo muy importante como la elección de la Contralora General de Medellín. Esas convocatorias lamentablemente cada cuatro años se vuelven un problema para la institución, que queda muy aporreada y afortunadamente esta vez no hubo una sola tacha”.

Más allá de eso, dadas las mayorías que tiene el alcalde, el Concejo parece aburrido, ¿a usted le parece que se aprueba mucho y se discute poco?

“No, es un error decir eso. El control político que se le hace a la administración de Federico Gutiérrez es muy distinto al control político que se le hacía a Daniel Quintero. Lo que había con Daniel Quintero era el mayor concierto para delinquir de la historia política y pública del país. Había una guerra para recuperar la ciudad. Todos los días eran de escándalos de corrupción y nosotros teníamos que contarle eso a la ciudad.

Con Federico Gutiérrez, a día de hoy, no tenemos el primer escándalo de corrupción. Nosotros hemos tenido casi 400 sesiones en promedio cada una de cuatro horas donde analizamos absolutamente todo, donde se hace el control político necesario, se hacen las críticas, se hacen los llamados de atención y se hacen las correcciones. Lo que pasa es que lamentablemente en la opinión pública y en las redes sociales llama mucho más la atención las peleas políticas, batallas sobre personas y sobre corrupción que sobre las mismas propuestas. Le voy a poner un ejemplo personal: yo saco un video atacando la corrupción del gobierno de Gustavo Petro y puede llegar a 30.000 likes, pero saco un video llamando la atención sobre un problema estructural de Medellín y de la administración y el video no llega ni a 500 likes. Pero el control político acá ha sido exhaustivo, las sesiones han tenido momentos complejos por los llamados de atención y de control político a la administración para que corrijan temas”.

Por ejemplo, ¿qué tiene que corregir esta Alcaldía?

“El tema del fortalecimiento de la capacidad de control territorial de Medellín. Yo he sido muy incisivo en que Medellín hoy tiene una capacidad de controlar su territorio de hace 30 años. A nosotros nos hacen falta 400 agentes de movilidad. En la autopista están dando el paso son los habitantes de calle. Nos están haciendo falta 200 bomberos para los temas de gestión del riesgo, 200 gestores de espacio, 300 veteranos de Fuerza Pública para que coadyuven a la Policía Nacional a cuidar espacios públicos y a manejar todos los problemas que están contando con habitantes de calle. Nos están haciendo falta las inspecciones de policía, de control urbanístico, implementar las comisarías de familia y eso vale $120.000 millones. Yo he sido muy crítico porque he dicho que rebajen un 1% de los costos operativos de los programas de inversión, que son de $9 billones, y ahí tenemos $130.000 millones para que fortalezcamos la capacidad de control territorial. No he tenido eco con eso. Ya estamos a punto de aprobar el proyecto de acuerdo de Mi río y mis quebradas, y yo fui muy insistente en que en eso tenía que haber todo un esquema de drenaje urbano sostenible y ante tanta presión política ya hoy es una realidad. Porque no es solamente arreglar los 100 puntos críticos del río. Tenemos 400 puntos críticos en las quebradas, pero Medellín tiene que crear un plan maestro de drenaje urbano sostenible. Hay que construir una gran cantidad de pequeñas obras que bajen las aguas al río.

Hemos tenido ahí diferencias: yo he sido muy crítico del tamaño del conglomerado público. Yo vengo debatiendo que hay más o menos 18 entidades que están duplicando funciones en Medellín. Aquí ante cualquier idea que tuvo gestión pública la respuesta fue crear una entidad. Le voy a poner ejemplos: usted se para en el ITM, mira a la derecha y está el Pascual Bravo, mira a la izquierda y está el Colegio Mayor, las tres de la Alcaldía. Usted levanta las rejas y está en el mismo campus universitario. ¿Por qué no creamos la Universidad Distrital de Medellín? ¿Por qué el Jardín Botánico no puede administrar el Parque Arví? ¿Por qué la Agencia Sapiencia, que se creó para fomentar la educación superior, hoy solo paga becas? ¿Esas becas no las puede pagar la Secretaría de Hacienda con la orientación de la Secretaría de Educación? Creamos Metroparques para administrar el Juan Pablo II y el Parque Norte, eso lo puede administrar el Inder. Tenemos cinco entidades que manejan la relación con el mundo. Una Agencia de Cooperación Internacional, un Bureau para promocionar la ciudad, Ruta N, Secretaría de Turismo y Plaza Mayor. ¿Por qué no podemos tener el modelo de centro de convenciones de Houston que hace la cooperación internacional, la promoción y los eventos de ciudad?”

Pero votaron a favor de la creación de la Secretaría de Turismo...

“Yo la voté con el compromiso de que a los dos años que se deben cumplir ahorita en abril nos tenían que entregar el estudio para la transformación y el recorte del conglomerado público. Hoy creo que la Secretaría de Turismo, como lo avisábamos con el profesor Luis Guillermo Vélez, no ha dado los resultados que la ciudad requiere. Entiendo la necesidad de tener una organización y un control sobre el turismo porque hoy somos una ciudad que recibe dos millones de visitantes, pero creo que es necesario recortar el conglomerado. Son puntos de vista en los que no he estado de acuerdo con la administración. Por ejemplo, frente al tema del sistema de transporte público: el sistema masivo metro se le da la espalda con el colectivo buses. Nosotros necesitamos un sistema integrado de transporte público para que cada ciudadano con una sola tarjeta pueda movilizarse por todo el sistema, como sucede en las grandes ciudades del mundo. Y sobre todo, necesitamos un POT materializable acorde a las necesidades de Medellín y eso va a ser en la revisión de mediano plazo en marzo del próximo año”.

Ahí tiene buena parte de las propuestas para las próximas elecciones cuando se lance a la Alcaldía...